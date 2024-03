Punti acqua Smat, cambia il metodo di pagamento per prelevare l'acqua frizzante

Per agevolare le operazioni di acquisto dell’acqua frizzante dai Punti Acqua, SMAT ha predisposto un nuovo sistema di pagamento che consente di superare le criticità dovute all’obsolescenza del sistema di pagamento digitale fino ad ora adottato.

Sono in corso le attività per adeguare i Punti Acqua, su ciascuno verrà collocato un apposito lettore che consentirà il pagamento con la nuova carta prepagata. Il portale per la richiesta della carta cardpuntiacqua.smatorino.it è già attivo.