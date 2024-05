L’Associazione “SUID & SIDS” aiuta i neonati del Mauriziano con un nuovo strumento per il monitoraggio cardiorespiratorio

Un nuovo strumento di telemetria, fondamentale per il monitoraggio cardiorespiratorio dei bambini più fragili e in grado di migliorare in maniera significativa la qualità delle cure destinata in totale sicurezza alla coppia mamma-neonato già a partire dai primi momenti dopo la nascita.

Si tratta della centralina di monitoraggio che l’associazione SUID & SIDS Italia ha donato alla struttura di Pediatria e Neonatologia dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano diretta dalla dottoressa Emilia Parodi e che verrà presentate giovedì 9 maggio, a partire dalle ore 14:30, in un incontro pubblico previsto nell’Aula Carle dell’Ospedale.

La centralina di monitoraggio che SUID & SIDS ha donato al Mauriziano consente di monitorare il neonato già dalle prime ore di vita e durante tutto il suo periodo di degenza. Lo strumento risulta fondamentale anche durante la pratica del “Pelle a Pelle” (o “Skin to Skin”) ed è finalizzato alla valutazione e al miglioramento della qualità di cura del bambino, in particolare la umanizzazione delle cure e la promozione del contatto pelle a pelle in sala parto e in Terapia Intensiva neonatale, anche qualora alcune condizioni patologiche richiedano un monitoraggio più continuativo dei parametri del neonato.

L'incontro in Aula Carle sarà anche l’occasione per presentare l’attività di SUID & SIDS e per illustrare il valore della loro opera nel campo della prevenzione della morte in culla. Allo stesso modo, rappresenterà un'importante occasione formativa per sensibilizzare gli operatori sanitari della Neonatologia e dell’Ostetricia sull'importanza della prevenzione della SIDS (sindrome della morte in culla) e della SUPC (collasso post natale immediatamente successivo alla nascita) nonché per presentare i nuovi protocolli assistenziali e i progetti di ricerca multidisciplinare che potranno essere avviati grazie alla disponibilità dell’attrezzatura donata.

Alle ore 14:30 sarà la dottoressa Emilia Parodi, Direttore della struttura di Pediatria e Neonatologia del Mauriziano, ad aprire i lavori che comprenderanno l’intervento di alcune rappresentanti di SUID & SIDS (compresa la presidente, Sonia Scopelliti) e si chiuderanno ancora con la dottoressa Parodi chiamata a illustrare i nuovi protocolli assistenziali e a presentare i progetti di ricerca con la telemetria.