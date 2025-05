Villafranca Piemonte festeggia il Giubileo del Cristo Risorto

Quest’anno a Villafranca Piemonte si festeggia il Giubileo del Cristo Risorto, una celebrazione straordinaria che si tiene ogni venticinque anni.

La statua del Cristo Risorto, custodita nella chiesa della Confraternita della Santa Croce (anche conosciuta come Chiesa di San Bernardino), per l’occasione viene portata in processione per i borghi del paese.

“Una leggenda narra che un giorno la statua sarebbe stata spostata in un'altra chiesa senza l'intervento dei confratelli e si sarebbe ritrovata misteriosamente nella sua chiesa di appartenenza nonostante le porte chiuse” racconta Luigi Capello, che spiega come la scultura devozionale in legno e cartapesta, attribuita a Stefano Maria Clemente, sia stata benedetta il 22 marzo 1742.

La statua viene estratta dalla nicchia della Confraternita della Santa Croce solo in due circostanze: per il Giubileo ordinario, che si celebra ogni 25 anni e per scongiurare calamità, in occasione di bisogno. Storicamente in casi di grandi pestilenze, siccità estreme o alluvioni del fiume Po o del torrente Pellice.

“Ricordo che durante la pandemia venne aperta la nicchia, il parroco e il sindaco, come gesto di simbolica importanza, si recarono davanti alla statua, dove effettuarono preghiere e suppliche” spiega Capello, specificando che venne anche esposta nel 2005 e nel 2011, in occasione delle violente alluvioni.

Il Giubileo del Cristo Risorto è una tradizione secolare, durante la processione i confratelli indossano una casacca bianca con un copricapo rosso e una croce sul petto (simbolo della Confraternita di Santa Croce), mentre il priore e la priora hanno anche un grande medaglione sul petto.

Quest’anno la processione giubilare, prevista per il 27 aprile, è avvenuta il 1° maggio, per l’occasione la statua è stata portata nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano, dove rimarrà esposta fino al 2 giugno. Qui, ogni giovedì sera alle 21 ci saranno dei momenti d’incontro e preghiera, che si concluderanno domenica 1° giugno, alle 10,30, con una messa celebrata dal cardinale di Torino Roberto Repole.

Il 2 giugno, alle 20.30 la statua sarà riportata in confraternita, dove sarà esposta all’esterno della nicchia fino al 14 settembre, in onore della Festa di Esaltazione di Santa Croce.

