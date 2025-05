Il Cus Torino “boccia” l’UniTo di domani: “Dei tre candidati rettori nessuno parla di sport. Invece è il futuro della città”

“ Torino ha un potenziale pazzesco. Ma non basta più parlare delle eccellenze formative legate agli atenei universitari: la differenza, in futuro, la faranno i servizi che si offrono ai ragazzi che vengono a studiare qui ”. Parola di Riccardo d’Elicio , presidente del Cus Torino .

E tra questi servizi rientra ovviamente anche lo sport. “ Nessuno dei tre candidati rettore per Unito ha parlato di questi temi: non parlo di attività agonistica, ma anche amatoriale. Serve un servizio molto qualificato, che dia opportunità alle matricole che scelgono Torino. Un corso di inglese lo trovi ovunque” .

Due giorni di sport internazionali

I numeri dicono che gli studenti stranieri, a Torino, sono circa 15mila. E il Cus, in prima persona, cerca di fare la sua parte. Il 16 e 17 maggio, presso l’impianto di via Panetti, si terrà l’International University challenge, una due giorni di sport per studenti delle diverse comunità straniere. Calcio a 5, tennis, ma anche basket 3 contro 3, beach volley misto, ping pong, addirittura scacchi e badminton.

Coesistenza difficile

Certamente, la città sta cominciando a percepire le difficoltà di un numero sempre maggiore di studenti. A cominciare dal tema affitti o movida “ Bisogna ormai parlare di Torino città metropolitana universitaria: allargare i confini oltre la sola città, alleggerire le zone centrali del capoluogo. Ma soprattutto, a chi costruisce residenze universitarie bisogna imporre che non siano case alveari, in cui dormi e riparti al mattino. Servono strutture e servizi che siano accoglienti ”.

Obiettivo 2030

Il traguardo è piazzato al 2030. “ Tra metropolitana e altri interventi, la città cambierà volto. C’è grande fermento. Bisogna sfruttare l’occasione e valorizzare la nostra proposta: bisogna spingere in avanti e pensare al futuro, anche quando chi è in carica avrà finito il suo mandato politico ”.

Altri eventi in calendario

E in calendario, gli eventi targati Cus non finiscono qui: il 10 e 11 maggio ci sarà “Una Mole di Rugby”, arrivato alla sesta edizione, mentre sempre il 16 maggio si terrà anche la lezione spettacolo “Guarigioni”, legata a Just The woman I am tra scienza, letteratura, musica e tecnologia.