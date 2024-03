Tentano di imbrogliare all'esame di guida: cinque stranieri denunciati dalla Polizia Stradale

Sono cinque le persone denunciate per aver tentato di ottenere in modo fraudolento la patente di guida presso la Motorizzazione di Torino di Via Bertani.

Si tratta di cinque cittadini stranieri, 1 egiziano, 1 indiano e 3 pakistani, tutti residenti in Lombardia che, muniti di apparecchiature elettroniche nascoste tra gli indumenti e atte a ricevere e trasmettere dati, erano in procinto di sostenere l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida di Cat. “B”.

Gli agenti della Squadra di P.G. del Compartimento Polizia Stradale di Torino hanno svolto controlli mirati sui candidati alle prove di teoria.

Molti candidati, per lo più stranieri e con scarsa conoscenza della lingua italiana, cedono alle lusinghe di organizzazioni criminali che in cambio di alcune migliaia di euro, promettono il superamento dell’esame grazie a suggerimenti forniti attraverso strumenti elettronici che nel tempo si sono fatti sempre più sofisticati, anche per eludere controlli e indagini da parte delle Forze dell’Ordine.

Nonostante tali accorgimenti, l’agitazione di alcuni dei candidati alla prima sessione del mattino ha insospettito gli agenti che hanno fermato i 5 cittadini stranieri prima che si accingessero a cominciare la prova.

La contemporanea presenza in una sola sessione di esame di 5 soggetti muniti di apparecchiature per ottenere la patente di guida, fornisce una chiara dimensione di tale fenomeno criminale ormai sempre più diffuso su tutto il territorio nazionale.

I 5 sono stati denunciati e gli strumenti elettronici in loro possesso sottoposti a sequestro come le felpe indossate, appositamente modificate per consentire l’occultamento di microcamere.