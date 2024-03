La prevendita di Slothana ($SLOTH), unica nel suo genere e in rapida crescita, è live e ha raccolto 2,3 milioni di dollari in pochi giorni

L'esclusiva prevendita di Slothana ($SLOTH) è ufficialmente aperta, e consente agli investitori di inviare $SOL all'indirizzo di un determinato wallet per partecipare alla distribuzione dell'airdrop una volta che $SLOTH avrà lanciato il suo contratto.

Con oltre 500.000 dollari raccolti nelle prime ore, $SLOTH sta mostrando le caratteristiche della viralità, in quanto gli investitori si sono concentrati sull'innovativo meccanismo di prevendita per diventare early adopters della meme coin.

Il progetto ha continuato ad attrarre altri fondi, superando il traguardo di 1,1 milioni di dollari nelle prime 48 ore. Al momento, la presale di Slothana si attesta alla cifra di 2,3 milioni di dollari.

Slothana intende seguire le orme di prevendite simili, come quelle di $BOME e $SLERF, che sono esplose in popolarità nelle ultime settimane e sono entrate nel club del miliardo di dollari di market cap.

Raccolti 2,3 milioni di dollari: la prevendita di Slothana entra nel vivo con un'esclusiva prevendita basata su airdrop

Con 2,3 milioni di dollari raccolti nei primi giorni, la prevendita di Slothana sta entrando in modo impressionante sul mercato, mentre gli investitori si affrettano a posizionarsi nella nuova meme coin basata su Solana.

I trader vedono nella meme coin raffigurante un bradipo nel suo ufficio un potenziale virale unico e sono ansiosi di diventare early adopters dopo il successo di $BOME e $SLERF.

Con l'halving del Bitcoin previsto per aprile e l'evento Dogecoin Day del 20 aprile, i trader di alto livello si aspettano una frenesia da meme coin nel corso del mese, e molti sospettano che $SLOTH possa essere uno dei progetti di spicco.

L'esclusiva prevendita prevede che gli investitori inviino $SOL a un indirizzo di un wallet indicato sul sito web del progetto e su X.com. In cambio, coloro che invieranno $SOL al portafoglio riceveranno un airdrop di $SLOTH direttamente sul proprio portafoglio privato.

Cos'è Slothana e perché i trader sostengono il suo potenziale virale?

Slothana ($SLOTH) è una meme coin basata su Solana che rappresenta tutti coloro che sono costretti a lavorare fino a tardi, pronti a lasciare il proprio lavoro e ad abbracciare il mondo del trading di criptovalute.

Il meme mostra un personaggio di un bradipo nel suo ufficio mentre sogna ad occhi aperti l'opportunità di cambiare la sua vita e diventare un Crypto Trader da divano.

I sogni ad occhi aperti di Slothana stanno per diventare realtà e il token $SLOTH rappresenta il suo ingresso nel mondo delle criptovalute.

I trader stanno sostenendo la meme coin dopo il successo di analoghe prevendite basate su Solana che offrivano eventi di raccolta fondi unici attraverso raccolte personali su X.com.

La tendenza a raccogliere fondi attraverso trasferimenti diretti è stata introdotta da Darkfarms, i creator dell'impressionante progetto della meme coin Book of Memes ($BOME).

Darkfarms ha raccolto l'incredibile cifra di 100 milioni di dollari nella sua prevendita ed è diventata immediatamente una meme coin clamorosa dopo essere stata quotata su Binance e aver raggiunto un market cap di 1,6 miliardi di dollari.

Un altro esempio di questa strategia di prevendita unica è $SLERF. Questa nuova meme coin basata su Solana è diventata virale questo mese dopo che lo sviluppatore ha commesso un grave errore bruciando tutti i fondi raccolti durante la prevendita.

Lo sviluppatore si è subito rivolto a X Spaces per chiedere alla community quale fosse la mossa successiva. Fortunatamente, la community ha rapidamente iniziato ad acquistare $SLERF, facendole raggiungere il miliardo di dollari di capitalizzazione di mercato e ricevendo una quotazione su Binance entro due ore dal lancio.

I trader ritengono che Slothana ($SLOTH) sia destinata a seguire le orme di questi giganti e che la viralità dei suoi meme porterà probabilmente a una quotazione su Binance.

Inoltre, nelle chat circolano voci secondo le quali Slothana sarebbe la mente dietro al token $SMOG, focalizzato sull'airdrop, che ha avuto un'impennata di oltre 75x e ha dato ai suoi primi investitori enormi rendimenti.

Con i suoi meme, il meccanismo di prevendita unico e il team di marketing di livello mondiale alle spalle, non sorprende che $SLOTH stia ottenendo una notevole trazione nella sua prevendita così presto.

Come comprare $SLOTH

La prevendita di Slothana ($SLOTH) non segue i soliti meccanismi. Al contrario, gli utenti devono semplicemente inviare i token $SOL all'indirizzo di un portafoglio per ricevere un airdrop di $SLOTH una volta che il token sarà attivo.

L'indirizzo del portafoglio è indicato sul sito web del progetto Slothana e sul post di X.com. Assicuratevi di verificare l'indirizzo del portafoglio con questi riferimenti prima di inviare fondi:

EnSawje2vQSQKtGbPYdXEuYKm2sHgeLKJTqCmrDErKEA

Il tasso attuale per un investimento di 1 $SOL è fissato a 10.000 $SLOTH.

Il token $SLOTH verrà automaticamente inviato in airdrop al portafoglio che invia i $SOL, quindi assicuratevi di inviarlo da un portafoglio privato a cui potete accedere e non da un portafoglio exchange.

In alternativa, gli utenti possono utilizzare il Lazy Sloth Buy Widget sul sito web;

Per utilizzarlo, è sufficiente inserire l'importo di $SOL che si desidera acquistare e premere Acquista ora.

Nel complesso, con 1,1 milioni di dollari raccolti nel giro di 48 ore, gli investitori sostengono che questo token avrà un enorme successo dopo la sua prevendita. L'esclusivo meccanismo della prevendita, il meme riconoscibile e l'esperto team di marketing pongono $SLOTH in una posizione solida per beneficiare della meme coin mania prevista per l'aprile 2024.

Informazioni su Slothana

Il token Slothana (SLOTH) è una meme coin a tema bradipo, basata su Solana, attualmente in fase di prevendita pubblica con oltre 1 milione di dollari raccolti in 48 ore dall'apertura del sito web slothana.com.

Con lo slogan "Slovenly, on SOL" non si sa ancora molto del team, ma le voci lo collegano alla popolare meme coin con campagna airdrop Smog (SMOG), sempre su Solana.

I partecipanti alla prevendita di Slothana riceveranno token SLOTH in airdrop a un tasso di 1 SOL - 10.000 SLOTH prima del lancio del token meme sugli exchange.

