Nucleare, Pichetto: "Piccoli reattori entro fine decennio"

"Il Parlamento italiano, con un atto di indirizzo, ha aperto sul tema del nucleare nel campo della ricerca e sperimentazione: noi non siamo produttori, ma importiamo l'energia nucleare dalla Francia. Tutto questo vuol dire riprendere un discorso sul ruolo dell'Italia nel nucleare di nuova generazione". A dirlo è il Ministro dell'Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo a margine del convegno "Nucleare di quarta generazione", che si è svolto questa mattina in Sala Rossa.

I piccoli reattori

"Entro la fine di questo decennio o inizio del prossimo, - ha aggiunto Pichetto Fratin - il ragionamento che viene portato avanti va verso i piccoli reattori: sono quelli che danno le maggiori garanzie di praticità e sicurezza, reggendo la competizione anche con le rinnovabili ordinarie".

"Il nucleare dà continuità"

"Il nucleare - ha proseguito l'esponente del governo Meloni - dà continuità: le rinnovabili ordinarie non sono in grado. Questo è un modo per avere un mix di produzione a livello nazionale, all'inizio del prossimo decennio, che può essere importante". "Per la quarta generazione e per i piccoli reattori le ipotesi sono di fine questo decennio o inizio del prossimo" ha concluso Pichetto.