Con il circolo Legambiente di Carignano-Carmagnola corso di Erbe Edili

Il Circolo di Legambiente “Il Platano” di Carignano-Carmagnola torna con i suoi mini corsi a tema naturalistico. Nel mese di aprile, in occasione del rifiorire primaverile, organizza un viaggio alla scoperta delle erbe spontanee e medicinali, dal riconoscimento botanico ai possibili utilizzi in cucina e non solo. Il corso è a cura della raccoglitrice ed erborista dott.sa Silvia Maria Nepote Fus e sarà articolato in due lezioni teoriche serali e un’uscita pratica sul campo, durante la quale sarà possibile esercitarsi sul riconoscimento delle erbe spontanee presenti nel territorio carmagnolese e carignanese. La partecipazione é gratuita per i soci Legambiente, previa prenotazione al n. 3483764396 entro il 05/04. Per coloro che desiderano diventare nuovi soci, ci sarà la possibilità di tesserarsi nel corso della prima serata e prendere parte a questo interessante viaggio a km zero. Le lezioni teoriche si terranno grazie all'ospitalità della Banca Territori del Monviso presso la propria sala conferenze di via Chieri 31 a Carmagnola.