NUOVE NOTE - Nanè: "Con la mia musica empatizzo con l'ascoltatore per fargli capire che non è solo"

Nane’, al secolo Carola Fabiano, è una giovane cantante e musicista di Torino che si è avvicinata alla musica in tenera età. Ispirata dalle sue esperienze positive o negative scrive i suoi brani per tirare fuori quello che sente dentro, per creare empatia con l’ascoltatore e non farlo sentire solo. Affascinata dalla Torino magica, ha in cantiere dei brani che raccontano della magia nera e bianca che avvolge la città.

Come si è avvicinata Nane’ alla musica e perché si chiama così?

Ho iniziato ad approcciarmi alla musica all’età di 5/6 anni cantando le colonne sonore dei cartoni della Disney ed “esibendomi” davanti alla mia famiglia. Crescendo ho continuato a coltivare la mia passione. Il mio nome d’arte nasce da mio fratello e significa “nanetta - piccola di casa”, era solito urlare per la stanza:” Dov’è Nane’?”, mi è sempre piaciuto e l’ho voluto utilizzare.





Cosa ispira la sua scrittura?

La mia angoscia, il mio voler tirare fuori qualcosa che è nato e cresciuto con me. Le mie esperienze positive o negative volevo raccontarle. È un modo per trasmettere un messaggio a chi ascolta la mia musica: “Non sei sol*, ti capisco e ci sono passat*”.





Come si descriverebbe ad un ascoltatore che non la conosce.

Una persona sensibile, timida, impacciata e sarcastica. Uso molto l’ironia come arma di difesa.





È affascinata dall’alone magico, bianco e nero, di Torino. Lo racconterà in qualche altro brano?

Certo, in cantiere ci sono tre brani di magia nera e tre di magia bianca, “Acida” è il primo brano di questo bellissimo viaggio.





Il singolo da poco uscito “Acida”, racconta la storia di una relazione tossica. Come è nato il brano?

Il mio primo amore, da giovane adulta, l’ho avuto a 18 anni, non fa più parte della mia vita, ma influenza ancora oggi le mie storie. È stato un amore tanto grande e tanto doloroso, tossico direi. Ci sono legami che ti porti dentro e questo individuo ispira i miei testi 9 volte su 10.





La sua Torino musicale e non.

Torino è parte del Triangolo di magia nera e magia bianca, mi ha sempre affascinato l’ esoterismo e ho voluto portarlo nel mio mondo musicale. Spero vi piaccia. È una città che rispecchia molto la mia persona, è enigmatica e complicata, lei può essere sia generosa che fredda, grande o piccola, dipende da che punto di vista la si voglia vedere





News, live in programma, appuntamenti.

Ci sono novità, ho un progetto musicale molto concreto in cantiere, purtroppo in questo momento non ci sono live in programma.