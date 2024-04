Aurora e il “vizio” di non riasfaltare i marciapiedi dopo i lavori: due casi emblematici

Una strana “abitudine” (o forse andrebbe chiamato vizio?) sembra accomunare chi è impegnato a svolgere lavori pubblici sulle strade di Aurora: alcuni marciapiedi, infatti, non sono stati riasfaltati al termine degli interventi.

Due situazioni emblematiche

La situazione è particolarmente emblematica in due punti non troppo distanti del quartiere: si tratta di lungo Dora Savona angolo via Bologna, corso XI Febbraio e via Priocca, nei pressi del Ponte del Carbone, e in via Perugia angolo via Pisa.

Disagi per i pedoni

In entrambi i casi, nelle aree riservate al transito dei pedoni, le opere non hanno previsto il ripristino della pavimentazione originale. I disagi sono notevoli soprattutto quando piove, visto che si formano ampie e profonde pozzanghere.