Dall'Egizio al Museo del Cinema a quello dell'Automobile, Torino festeggia una Pasqua da record per la cultura

Il lungo ponte di Pasqua, malgrado sia condizionato (soprattutto nella giornata di sabato) da pioggia e maltempo ha fatto registrare numeri da record per la cultura e i luoghi d'arte di Torino, confermando la nuova vocazione turistica di una città che in passato era nota al grande pubblico soprattutto per la Fiat e la grande industria.

Oltre 20 mila visitatori per l'Egizio

Sono stati 20.710 i visitatori del Museo Egizio nei giorni delle festività pasquali, da venerdì 29 marzo a lunedì 1° aprile 2024. Sono stati registrati quasi 2mila visitatori in più rispetto alle festività pasquali dell’anno scorso, quando il Museo fu visitato da 18.761persone (tra il 7 e il 10 aprile 2023).

Venerdì 29 e domenica 31 marzo 2024 sono state le giornate in cui l’Egizio ha registrato il maggior numero di visitatori: con 5.316persone venerdì 29 e 5.420 la domenica di Pasqua. Per poter accogliere tutte le richieste di prenotazione pervenute al Museo, è stato esteso l’orario di apertura fino alle ore 20 (in luogo della chiusura prevista in genere alle 18.30) nei giorni tra il Venerdì Santo e Pasqua.

Nuovo record per il Museo del Cinema

Sono ben 16.500 le persone - 1.500 in più rispetto allo scorso anno - che hanno visitato il Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana da venerdì 29 marzo a oggi 1 aprile, giorno di Pasquetta. Numeri record confermati dalla biglietteria online sold-out da più di un mese, tant’è che si è reso necessario allungare l’orario di apertura per soddisfare le numerose e incessanti richieste. E, nonostante la pioggia battente degli ultimi giorni, si sono formate dalle lunghe code fuori della Mole per acquistare gli ultimi biglietti rimasti, con tempi di attesa superiori alle 3 ore.

Marzo si è inoltre confermato il mese che ha avuto più visitatori al Museo Nazionale del Cinema dalla sua apertura, con la cifra record di oltre 93.000 presenze, polverizzando il precedente record di 92.000 dell’aprile 2017.

“Sono numeri ottimi, strabilianti, ottenuti grazie alla mostra di Tim Burton e alle iniziative incentivanti che il Museo Nazionale del Cinema sta portando avanti con una politica museale attenta e ad ampio raggio – sottolinea Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema - Siamo particolarmente orgogliosi della risposta del pubblico, ancora una volta il vero protagonista di questo successo: il record assoluto di marzo 2024, con oltre 93.000 presenze, non fa altro che confermare il trend positivo del 2023, anno in cui il museo ha avuto ben 755.000 visitatori, altro record assoluto dalla sua apertura”.

Per Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema, "è andata oltre le nostre migliori aspettative: per la prima volta sono i figli a chiedere ai genitori di portarli al museo a vedere la mostra, quando quasi sempre capita il contrario. È un messaggio bellissimo che ci rende tutti soddisfatti e ci motiva a continuare in questa direzione”.

Venaria Reale oltre quota 21 mila

Nella giornata odierna, lunedì 1° aprile giorno di Pasquetta, La Venaria Reale ha registrato il maggior afflusso di visitatori paganti del Ponte di Pasqua 2024: 12.150. In totale, da venerdì 29 marzo a lunedì 1° aprile, sono stati 21.784 i turisti tra Reggia, Giardini, mostra in corso e Castello della Mandria. Nello specifico, la mostra "Capodimonte da Reggia a Museo. Cinque secoli di capolavori da Masaccio a Andy Warhol", appena inaugurata alle Sale delle Arti, è stata vista da 8.182 visitatori con la Reggia.