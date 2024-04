Malamovida, nel weekend è "strage" di multe per parcheggio selvaggio tra via Doria e via Carlo Alberto

Ancora controlli nel fine settimana contro la malamovida. Nella notte fra sabato e domenica, gli uomini della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia - Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale - hanno effettuato numerosi servizi nelle zone del quadrilatero romano, nel quartiere San Salvario, in Piazza Vittorio Veneto, con particolare riferimento alla zona dei murazzi del Po, via Matteo Pescatore, via Bava, Lungo Po Cadorna, e poi ancora nella zona di Piazza Santa Giulia e nelle vie vicine.