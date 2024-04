Alessandria, Cdo Piemonte al servizio del territorio!

Interesse, partecipazione, ma soprattutto spirito di #collaborazione e voglia di operare insieme per Alessandria, le sue #imprese e il suo territorio. Questi i sentimenti e soprattutto gli obiettivi della collaborazione di Cdo Piemonte con le principali istituzioni del territorio, perseguiti anche con l’apertura della nuova sede ad Alessandria presso il Collegio Santa Chiara.

Tra le iniziative promosse dalla Cdo Piemonte per sostenere lo sviluppo delle imprese e del territorio di Alessandria e Asti, spicca il progetto "La Musica come Espressione ed Educazione al Significato del Lavoro (Mi Fa Si La)", realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha coinvolto oltre 100 tra imprenditori , professionisti e giovani in un percorso formativo e culturale basato sul linguaggio universale della musica a partire dalla concezione del #LAVORO.

Il progetto ha avuto il suo culmine nel concerto narrato del maestro Marcelo Cesena, tenutosi il 30 maggio scorso presso il Collegio Santa Chiara di Alessandria ma è proseguito anche con altre iniziative sul territorio di cui l’ultima è stato il Pranzo Territoriale Cdo del 27 marzo, dove i partecipanti hanno potuto condividere le loro esperienze, idee e prospettive. Cdo Piemonte ringrazia ancora la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per il suo prezioso sostegno e il suo impegno a favore dello sviluppo locale.

Pronto alla collaborazione si è detto anche il notaio Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria durante la serata del 30 maggio u.s.. «Cdo Piemonte sa coniugare valori e azioni, non ci resta che aprirci al confronto, al dialogo per il bene della nostra città.