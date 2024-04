Domani l'assemblea regionale dei delegati dei servizi socio-assistenziali privati del Piemonte

Arriveranno da tutte il Piemonte le delegate e i delegati della Funzione Pubblica CGIL che lavorano nei servizi socio-assistenziali privati e che si occupano di anziani, minori, salute mentale, disabilità, inclusione migranti.

Domani mattina, 3 aprile, dalle ore 10 alle 14, si svolgerà, nel Salone “Pia Lai” Cgil, in via Pedrotti 5 a Torino, un’assemblea dedicata a loro e alle difficoltà che il comparto vive ormai da anni anche in regione Piemonte.

Al centro dell’iniziativa il problema dei Contratti Collettivi di Lavoro pirata, il tema del salario e della sostenibilità dei servizi.

“Dopo mesi di mobilitazione – dichiara Francesca Delaude, segreteria regionale Fp Cgil - abbiamo ottenuto i primi risultati siglando, congiuntamente a CISL e UIL, con la Regione Piemonte due importanti accordi che stabiliscono quali CCNL posso essere applicati nei servizi accreditati e quali no. La stessa cosa vorremmo fare negli appalti e per questo sarà importante aprire un confronto con ANCI. La sostenibilità dei servizi, sempre più poveri e poco riconosciuti, è un problema ben chiaro alla Funzione Pubblica e per questo è necessario costruire alleanze, avanzare proposte, ripensare a modelli per la gestione dei servizi per le persone fragili, dai minori agli anziani”.