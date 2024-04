San Mauro, al via i lavori di riqualificazione di piazza Europa

Il 15 aprile partiranno a San Mauro i lavori di riqualificazione di piazza Europa, un intervento importante reso possibile grazie ad un finanziamento del Ministero veicolato dalla Regione Piemonte attraverso un accordo di progetto, finanziamento pari a 1 milione e 350mila euro che andrà a coprire gli interventi di recupero della piazza e il rifacimento dei marciapiedi in zona Sant’Anna-Pescatori.

Grazie a questo intervento, nel giro di qualche mese, i sanmauresi potranno godere di piazza completamente rinnovata, accogliente e funzionale. Un luogo di incontro e aggregazione che potrà ospitare iniziative ed eventi oltre al consueto mercato settimanale venerdì e all’area parcheggio. Il progetto prevede la sostituzione della pavimentazione abbinando il recupero dei cubetti di porfido ad una superficie specifica in grado di sopportare carichi pesanti.

Gli alberi presenti verranno mantenuti e valorizzati grazie ad un ampliamento delle aiuole e alla posa di un terreno drenante. La piazza verrà arricchita da panchine e verranno posizionate nuove colonnine elettriche idonee per gli esercenti del mercato.

Un importante intervento riguarderà la valorizzazione della pagoda posizionata al centro della piazza; verrà rivestita da “quinte”, pannelli in alluminio forato retroilluminato che proseguiranno anche nei laterali della struttura fino a formare dei bracci semoventi che potranno essere aperti o chiusi a seconda dell’occasione di utilizzo: potranno delimitare una zona destinata al pubblico duranti spettacoli ed iniziative oppure lasciati aperti durante il mercato o attività simili.

Dal 19 aprile il mercato del venerdì si trasferisce in piazza Gramsci

Per consentire il proseguimento dei lavori sulla piazza si è reso necessario il trasferimento del mercato del venerdì in piazza Gramsci (dove già si tiene il mercato del lunedì), fino a quando gli interventi non saranno conclusi. Già da venerdì 19 aprile, quindi, le bancarelle troveranno posto in piazza Gramsci.

La sosta oraria estesa a 120 minuti Per sopperire alla momentanea carenza dei parcheggi di piazza Europa, al fine di garantire un miglioramento delle condizioni di circolazione e della fluidità del traffico, la sosta dei veicoli nelle aree di parcheggio presenti sul territorio comunale e regolamentate con disco orario, a partire dal 15 aprile, verrà modificata.

Tutti i giorni feriali dalle 8 alle 20 con tempo massimo di sosta pari a 120 minuti, fatta eccezione per il mese di agosto e per le seguenti categorie di veicoli: veicoli adibiti al servizio di trasporto di persone disabili che abbiano esposto l’autorizzazione di cui all’art. 188 del C.d.S.; ciclomotori e motoveicoli; veicoli adibiti a funzioni di polizia e di soccorso pubblico; titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di San Mauro Torinese.

Queste modifiche non saranno applicate all’area di sosta regolamentata in via Martiri della Libertà n. 119-121 per la quale, vista la ridotta estensione e il posizionamento a margine della carreggiata soggetta a traffico intenso, si è scelto di mantenere l’attuale durata della sosta massima a 30 minuti.

Inoltre, sarà comunque possibile parcheggiare liberamente in tutte le aree senza disco orario, come, ad esempio, in via XXV Aprile, nella zona del cimitero, in piazza Gramsci.

La sindaca Guazzora: "Una nuova opportunità per piazza Europa"

"Si tratta di una grande opportunità per la Città di San Mauro e per tutti i suoi abitanti - commenta la sindaca Giulia Guazzora - Piazza Europa, una delle piazze più importanti del nostro comune, potrà diventare un vero e proprio luogo di aggregazione, dove si potranno svolgere manifestazioni, diventando ancora più attrattiva. Naturalmente, qualche disagio è da prevedere durante la durata dei lavori, ma chiedo ai concittadini di portare un po’ di pazienza per questi mesi: al termine della riqualificazione la piazza sarà ancora più funzionale, bella, un luogo vivo pronto ad ospitare iniziative e appuntamenti".

Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Luca Rastelli, dichiara: "Quest’opera è il frutto di un lavoro di squadra che permetterà a tutti i fruitori della nostra piazza di trovare una situazione migliore e più funzionale; inoltre, grazie al finanziamento, potremo intervenire su una parte di marciapiedi della zona Pescatori, che necessita di una revisione. Si cercherà di procedere con i lavori nel modo più celere possibile per tentare di evitare disagi ai cittadini".