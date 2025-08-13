Parte il nuovo dormitorio maschile a Pinerolo: servono volontari

Partirà il 1° settembre il nuovo dormitorio maschile all’interno della Stazione di Posta di Pinerolo. Il nuovo centro nato nell’ex caserma dei carabinieri di piazza Santa Croce è stato inaugurato ufficialmente lo scorso 9 novembre e raccoglie una serie di servizi per persone in difficoltà. Il dormitorio maschile si trova nel primo piano della struttura ed entrerà in servizio prima della sua inaugurazione, prevista il 27 settembre. Ma nei prossimi mesi ne verrà aperto anche uno femminile (con spazio per i bambini).

Per gestire questa novità, però servono volontari pronti a coprire i turni previsti: «I posti disponibili sono 14 – spiega il direttore della Caritas Diocesana, il diacono Rocco Nastasi –. I volontari servono per coprire i due turni: il primo si svolge dalle 18 alle 23 circa, e prevede l’accoglienza degli ospiti. Il secondo turno copre la notte, fino al mattino, quando gli ospiti fanno colazione nella Stazione».

Per dare la propria disponibilità, si può contattare Manuela Alliaud al numero 348 153 8847.