Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo in visita alle le Stazioni di Chiomonte e Sestriere

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, nella giornata odierna ha visitato le Stazioni Carabinieri di Chiomonte e Sestriere.

Le visite hanno rappresentato un ulteriore tangibile e concreto segnale di vicinanza del Vertice alle comunità e ai Reparti più distanti dal centro, che costituiscono il cuore pulsante dell’Arma.

A Chiomonte, il Comandante Generale ha dapprima voluto incontrare i Carabinieri impiegati nei servizi di vigilanza al cantiere TAV. Qui ha portato i propri saluti anche ai militari dell’Esercito Italiano che, come assetto della Difesa, sono impegnati nell’operazione “Strade Sicure”. All’interno dell’area, di cui ha effettuato un giro illustrativo, accompagnato dal Direttore di produzione TELT, il Generale Luongo ha avuto modo di visitare la “control room” di sorveglianza.

Si è successivamente recato presso la locale Stazione Carabinieri ove, accolto dal Comandante, ha incontrato una rappresentanza delle varie componenti dell’Arma presenti sul territorio.

A seguire, il Generale Luongo si è recato al Sestriere. Lì, accolto dal Comandante della Stazione, ha salutato i militari del reparto.

In entrambe le visite, il Comandante Generale ha ringraziato gli uomini e le donne dell’Istituzione che, con professionalità e spirito di servizio, svolgono la loro attività in un contesto complesso e sensibile. In particolare ha evidenziato l’ottimo lavoro svolto, sottolineando l’importanza di instaurare un legame forte con i cittadini, i quali vedono nelle Stazioni dell’Arma dei presidi di vicinanza e rassicurazione.