Asl To5, il nuovo direttore sanitario è Carlo Macchiolo

Carlo Macchiolo è il nuovo Direttore Sanitario dell’ASL TO5. Già direttore della S.C. Direzione Sanitaria dei presidi ospedalieri riuniti di Carmagnola, Chieri e Moncalieri, è stato nominato con deliberazione del Direttore Generale il 4 aprile e dal 16 aprile ricoprirà l’incarico di Direttore Sanitario.

Classe 1969, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 1996 presso l’Università degli Studi di Torino si specializza in Igiene e Medicina Preventiva nel novembre 2000. Inizia la sua carriera come consulente in ambito di Appropriatezza (Protocollo Utilizzo delle Risorse degli Ospedali e codifica SDO) presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Molinette di Torino e prosegue come Dirigente Medico di Direzione Sanitaria presso il Presidio Gradenigo dove rimane fino al 2017 con la responsabilità dell’unità di epidemiologia e prevenzione del rischio infettivo. Nel 2004 frequenta il corso di perfezionamento universitario in sorveglianza e controllo infezioni correlate all’assistenza.

Dal 2017 al 2019 fa la sua prima esperienza all’interno dell'Azienda ricoprendo, tra gli altri, il ruolo di referente aziendale per la direzione sanitaria dei tre presidi per l’attività di gestione sinistri ed il coordinamento dei Nuclei di Controllo delle attività di ricovero Interno ed Esterno. Dal 2019 fino al passaggio in ASL TO5, svolge l’attività di dirigente presso la direzione medica di presidio dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino dove come componente dell’Unità di Crisi Aziendale gestisce l’emergenza CoViD in tutte le fasi pandemiche. È referente dell'Hub vaccinale dell'Ospedale Umberto I e coordinatore InterAziendale degli Hub vaccinali delle carceri di Torino Lorusso-Cutugno e Ferrante-Aporti.

Dal 2017 è membro della Commissione Regionale per gli indirizzi di corretta codifica SDO. Dal 2022 è membro supplente della Commissione Paritetica Regionale per la Libera Professione Intramuraria della Dirigenza Sanitaria a rapporto esclusivo. Il 21 marzo 2022 gli viene conferito l’incarico di direttore della S.C. Direzione Sanitaria dei presidi ospedalieri riuniti di Carmagnola, Chieri e Moncalieri.

Il Direttore Generale, Angelo Michele Pescarmona commenta così la sua scelta: "Sono certo che il dott. Carlo Macchiolo, come peraltro già ampiamente dimostrato in questi due anni quale Direttore dei Presidi Ospedalieri della nostra ASL saprà svolgere con competenza e impegno il nuovo ruolo di direzione strategica aziendale partendo dalla piena conoscenza dei Presidi Ospedalieri e alzando lo sguardo verso il Territorio e la Prevenzione in un momento che vede una profonda trasformazione della nostra Azienda con la prospettiva, sempre più concreta, della realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Cambiano e di tutti gli interventi previsti dal PNRR sul territorio quali le 3 Centrali Operative Territoriali, le 7 Case di Comunità e i 2 Ospedali di Comunità".

“Sono onorato dell'incarico e ringrazio il Direttore Generale per la fiducia accordatami – ha dichiarato Macchiolo - Il mio impegno sarà nel segno della continuazione di una collaborazione fattiva per ripensare l'esistente alla luce dei nuovi vincoli, necessità ed opportunità”.