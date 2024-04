Lutto a Venaria, la città piange Roberto Falcone, ex sindaco eletto con il Movimento Cinque Stelle

Lutto questa notte, per la città di Venaria. E morto a seguito di un arresto cardiaco Roberto Falcone, ex sindaco del Comune. Avrebbe compiuto 58 anni tra un mese.



Al momento del dramma stava percorrendo la Direttisima 1 della Mandria, in auto. Subito è scattata la macchina dei soccorsi ed è intervenuta la Croce Verde, ma purtroppo - per l'ex primo cittadino - non c'è stato più nulla da fare.

La notizia ha lasciato attonita tutto il mondo del Movimento 5 Stelle, dai politici agli attivisti: Falcone infatti aveva appena depositato la sua autocandidatura alle Europee, insieme ai colleghi Sean Sacco e Antonella Pepe, coordinatrice provinciale M5S. Quotidianamente sentiva sia i vertici locali, che regionali e nazionali pentastellati, molto scossi e provati dalla sua dipartita.



Nel 2015 aveva scritto un pezzo di storia politica per Venaria, storicamente amministrata dal centrosinistra, spuntandola al ballottaggio sul candidato Pd Salvino Ippolito e portando al timone (tra i primi Comuni in Italia) il M5S. Non aveva terminato il mandato e dopo le sue dimissioni il Comune era stato commissariato.



Commosse le parole del suo successore, Fabio Giulivi: "Siamo senza parole e sconvolti nell'apprendere della scomparsa questa notte di Roberto Falcone. Un malore improvviso ha stroncato la vita dell'ex Sindaco della nostra Città. Ho deciso di annullare la manifestazione di questa sera legata al Giro d'Italia in segno di rispetto e di lutto. Poco fa ho sentito Alessandra per porgere a lei e ai figli tutta la vicinanza ed il cordoglio della nostra comunità in questo momento di immenso dolore. Ciao Roberto, grazie per il tuo impegno costante nel voler provare a migliorare questo povero mondo. Avrei tanto altro da dirti ma ora non trovo ancora le parole".

Oltre alla moglie Alessandra, Falcone lascia i figli Francesca e Davide.







Ad esprimere il suo cordoglio anche la vicepresidente del M5S Chiara Appendino, che su Twitter ha pubblicato una foto abbracciata a Falcone accompagnata da queste parole: "Fa talmente male da non volerci credere". "Roberto Falcone - continua la parlamentare - non è stato solo il primo sindaco M5S del Piemonte, è stato un amico pieno di energia e voglia di fare politica e la notizia della sua scomparsa sconvolge chiunque lo abbia conosciuto. Che la terra ti sia lieve, Bob".

A fargli eco il Presidente del M5S Giuseppe Conte: "L' impegno e la dedizione di Falcone hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità e non solo. Un pensiero affettuoso alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore".

"Roberto - commentano in maniera unitaria dai parlamentari, europarlamentari e politici grillini - lascia un grande vuoto in tutta la comunità del M5S. Ciao Bob, ti ricorderemo sempre. Faremo nostre le battaglie che, siamo certi, avresti portato avanti con coraggio e determinazione. Il tuo impegno sarà da esempio per le sfide che saremo chiamati ad affrontare".

La camera ardente sarà accessibile presso l'Ospedale di Ciriè lunedì 8 aprile, dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15:30. La partenza dalle camere mortuarie è fissata per martedì 9 aprile alle ore 13:20 e il Funerale si svolgerà presso la Parrocchia San Francesco alle ore 14:15. Il Rosario presso la medesima Chiesa, lunedì 8 aprile alle ore 18:30. Dopo la cerimonia, avverrà trasferimento al Tempio Crematorio di Mappano dove la Famiglia, all'interno della Sala del Commiato, si unirà per un ultimo saluto e momento di raccoglimento. Seguirà cremazione.