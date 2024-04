Europee, Forza Italia punta sul notaio Gustavo Gili e sulla chivassese Marta Clara [VIDEO]

Due torinesi puntano ad entrare al Parlamento Europeo con Forza Italia: la capogruppo azzurra di Chivasso Clara Marta e il notaio Gustavo Gili si candidano per Bruxelles. L'annuncio ufficiale questa mattina nella sede storica degli azzurri in via Barbaroux.

Rosso: "Forza Italia cresce ed è sana"

"Il Collegio Nord Ovest - ha commentato il segretario provinciale di Forza Italia Roberto Rosso - è difficile: il Piemonte ha meno della metà degli abitanti della Lombardia". "Però - ha aggiunto - già in passato abbiamo eletto un eurodeputato piemontese: l'ultimo fu Alberto Cirio. Il nostro partito sta crescendo ed è sano. Noi miriamo in questa Circoscrizione a fare tre eletti e c'è spazio anche per un piemontese".

Gustavo Gili

Studio notarile alla Crocetta in corso Einaudi, 56 anni, Gustavo Gili è notaio da vent'anni ed è alla sua prima esperienza politica. "Mi sono lanciato in questa avventura - ha spiegato - perché ciascuno di noi nella vita quotidiana si scontra con le incongruenze legate all'Unione Europea: io quotidianamente accolgo imprese nel mio studio. Andiamo in Europa per smussare queste criticità ed arrivare ad una semplicazione delle norme a vantaggio dei cittadini".

Clara Marta

Clara Marta invece è un volto noto di Forza Italia. Alle scorse Comunali di Chivasso aveva sfidato l'attuale sindaco Claudio Castello, sino a portarlo al ballottaggio. "Ho accettato - ha chiarito - con entusiasmo questa candidatura: Forza Italia è liberale, moderata ed equilibrata anche in questa fase geopolitica turbolenta".

"Queste elezioni Europee - ha chiosato il Ministro Paolo Zangrillo - sono fondamentali: credo che i cittadini abbiano compreso che tutto quello che accade nel nostro paese passa attraverso l'Europa".