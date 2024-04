Diffondevano fake news sul vaccino Covid, nel 2023 nel Torinese radiato un medico e multati altri colleghi

Diffondevano false informazioni sui vaccini, in particolare su quello contro il Covid. È questo il motivo principale che nel 2023 ha portato l' Ordine dei Medici di Torino e provincia ha radiare un dottore dall'albo, così come a sospenderne e ammonirne altri. Nell'anno che si è appena chiuso l'Ordine ha svolto 218 istruttorie su segnalazioni ricevute in tutta la Città Metropolitana: è stato avviato un procedimento disciplinare per 23 casi, di cui 17 hanno portato ad una multa.

I numeri

A fornire i dati il presidente dell'ordine Guido Giustetto , al convegno sulle "Fake news in sanità" che si è svolto questa mattina in Sala Colonne su iniziativa della vicecapogruppo comunale dei Moderati Ivana Garione . " Le istruttorie - ha chiarito Giustetto - sono state avviate nel 60% dei casi su segnalazione dei pazienti, nel 20% di ASL ed altre istituzioni, nel 20% da nostri colleghi e nel 10% dopo la lettura dei giornali ".

La lamentele

Tra le lamentele principali dei cittadini c'è che il rapporto con medico è troppo frettoloso, oppure non ha risposto tempestivamente alla mail. E sul tema del convegno, Garione nella doppia veste di medico e consigliera ha detto: "Le fake news sono un pericolo per la salute della popolazione. Il sistema sanitario nazionale ha in sé tutte le risorse per rispondere: per questo il servizio pubblico va difeso".