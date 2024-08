Borgo Filadelfia, emergenza occupazioni nelle case popolari: "Via agli sgomberi, speriamo di risolvere entro fine anno"

Strisce pedonali invisibili, lampioni che mancano, ma soprattutto degrado dovuto a occupazioni e fenomeni che peggiorano la qualità della vita dei residenti.

Non più Taggia, ma via Manicomio

Continuano gli allarmi a Borgo Filadelfia, tra spaccate, risse e altri casi di cronaca. Dopo il consiglio aperto sul tema sicurezza di fine marzo, nella mattinata di oggi il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, ha incontrato insieme a Dario Pera alcuni residenti della zona. In particolare, nell'area delle case popolari di via Montevideo, tra via Taggia e via Reduzzi. "Non è più via Taggia, questa, ma via Manicomio", dice una delle residenti.

Già fatto uno sgombero, ne mancano 5

"Abbiamo poteri limitati - dice Miano -, ma dopo mesi siamo riusciti a incontrare Atc, la scorsa settimana. Qualcosa si muove: la scorsa settimana è stato effettuato uno sgombero in via Taggia, in buone condizioni e pronto a essere assegnato. E non è escluso che possano continuare nelle prossime settimane. Entro la fine dell'anno speriamo di chiudere la questione".

Tutte famiglie rom

Secondo i dati in possesso, sarebbero almeno ancora 5 gli alloggi occupati. "Anche se alcuni condomini segnalano che potrebbero essere ancora di più. Si tratta di famiglie rom e una volta sgomberate non avranno nuova sistemazione".

Anche se i condomini fanno notare che spesso mancano le serrature ai portoni principali. "Così è chiaro che entrano tutti".

Arriva il vigile di quartiere

"A Mirafiori e Nizza Millefonti è partito l'esperimento del vigile di quartiere e abbiamo chiesto all'assessore Porcedda di poter estendere l'iniziativa anche qui in Borgo Filadelfia", aggiunge Miano.

"Forse la situazione non è come in altri quartieri più difficili - aggiunge Dario Pera, coordinatore al commercio della Circoscrizione 8 -, ma bisogna agire prima che la situazione degeneri. Abbiamo effettuato un giro di vite sui minimarket e abbiamo chiesto maggiori controlli anche su chi viene assegnato al residence di social housing in via Tunisi".