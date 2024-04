Nuovo standard per la sicurezza alimentare riguardo alle certificazioni BRC e IFS: ecco quello che devi sapere

Le certificazioni BRC e IFS rappresentano degli standard internazionali riconosciuti nel settore della sicurezza alimentare e della qualità dei prodotti. Per le aziende specializzate nella produzione alimentare, uno dei requisiti fondamentali da rispettare per mantenere valide queste certificazioni è l’implementazione di un servizio di lavaggio industriale certificato dell’abbigliamento da lavoro per i dipendenti.

Infatti, il lavaggio certificato degli abiti da lavoro di TL Divisione Tessile garantisce la pulizia costante degli indumenti, in piena conformità con le normative di settore, prevenendo qualsiasi rischio di contaminazione da batteri o altri agenti esterni.

Cosa sono le certificazioni BRC e IFS?

Le certificazioni BRC (British Retail Consortium) e IFS (International Featured Standards) sono standard internazionali che riguardano la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti alimentari.

BRC è considerato una delle principali certificazioni di processo a livello internazionale in tema di sicurezza alimentare ed è stato accettato dal Global Food Safety Initiative, associazione internazionale composta da più di 50 Paesi nel mondo con lo scopo di rafforzare e promuovere la sicurezza alimentare lungo l’intera catena di fornitura.

IFS, acronimo di International Featured Standards, è un altro standard internazionale che si concentra sulla sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari e non alimentari. Si rivolge a tutte le aziende coinvolte nella produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari.

Entrambe queste certificazioni sono riconosciute a livello internazionale. Rappresentano un certificato di qualità e sicurezza per i consumatori e offrono alle aziende un modo per dimostrare il loro impegno nella fornitura di prodotti sicuri e di alta qualità.

Le novità introdotte dalla nuova versione BRCGS 9 e IFS 8

La nuova versione dello standard BRC Food è stata pubblicata il 1° Agosto 2022 ed è entrata in vigore per ogni azienda nel settore il 1° Febbraio 2023. Rispetto alla versione precedente sono state effettuate alcune modifiche e approfondimenti:

● maggiore comprensione dei requisiti necessari per implementare il programma di Food Safety Culture;

● maggiore attenzione agli audit interni;

● necessità di svolgere delle analisi della cause profonde in caso di non conformità.

Alcuni requisiti sono stati completamente riscritti come: l’1.1.2 che ora presenta indicazioni più chiare per quanto riguarda le modalità di definizione del programma stesso, o il 5.9 che fa parte dei requisiti aggiuntivi ed è stato introdotto da zero per definire al meglio le modalità di produzione e prima trasformazione dei prodotti di origine animale.

Per quanto riguarda IFS la versione più aggiornata è la numero 8 pubblicata il 19 Aprile 2023. Nell’aggiornamento di questa norme ci sono state alcune modifiche tra cui:

● l’integrazione della «Food Defence» nel capitolo 4;

● l’aggiunta dell’obbligo di una DOP o IGP sul certificato IFS;

● e l’aggiunta di alcuni obiettivi da rispettare per sostenere i quattro fondamenti della cultura della sicurezza alimentare.

Come ottenere la certificazione BRC o IFS?

Per ottenere la certificazione BRC o IFS, è necessario seguire alcuni passaggi fondamentali. Prima di tutto, l’azienda deve condurre un’per valutare la conformità agli standard richiesti. Successivamente, occorre implementare tutti i requisiti specificati dagli standard BRC o IFS, assicurandosi di adottare pratiche e procedure conformi.

È fondamentale sottolineare l’importanza di un servizio certificato per il lavaggio degli abiti da lavoro degli operai, per poter essere conforme. La normativa richiede che il servizio di lavaggio certificato, implementato da una ditta esterna, adotti procedure e standard di alta qualità per garantire la sicurezza e l’igiene degli abiti da lavoro; riducendo al minimo il rischio di contaminazione e migliorando le condizioni di lavoro complessive per gli operai.

Una volta che l’azienda ritiene di aver soddisfatto tutti i requisiti, è necessario sottoporsi a un audit di verifica condotto da un ente certificatore accreditato. Durante questo audit, verranno esaminati tutti i processi aziendali per garantire che siano conformi agli standard richiesti e che siano stati implementati in modo efficace e coerente.

Perché adeguarsi ai nuovi standard BRC e IFS?

Per le aziende certificate, adeguarsi ai nuovi standard offre numerosi vantaggi. Innanzitutto, consente loro di accedere a nuovi mercati, poiché sempre più paesi richiedono la conformità a determinati standard per l'importazione e l'esportazione di prodotti alimentari. Inoltre, il rispetto dei nuovi standard dimostra un impegno verso la qualità, la sicurezza e la conformità normativa, generando fiducia tra i clienti e posizionando l'azienda come un partner affidabile e responsabile.