Strategie innovative per il disagio abitativo: un convegno in Città metropolitana

L'abitazione è un elemento fondamentale per migliorare la vita delle persone, un'esigenza universale che diventa ancora più cruciale per coloro che affrontano fragilità o limiti finanziari.

Il problema dell'insicurezza abitativa è particolarmente urgente nelle aree urbane più dense, come le Città metropolitane, e nei centri urbani più affollati.

La Città metropolitana di Torino ha prestato sempre grande attenzione alle questioni di inclusione e coesione sociale nel suo piano territoriale, lavorando attivamente per aumentare il numero di abitazioni accessibili a tutti. Attraverso l’Osservatorio Abitativo Sociale, in collaborazione con la Regione Piemonte, nel 2022-23 è stato avviato uno studio per capire qual è il fabbisogno abitativo sociale e quali sono le criticità dei territori. Lo studio ha messo sotto la lente d’ingrandimento 32 Comuni della Città metropolitana di Torino: martedì 9 aprile verrà presentata la seconda parte dei lavori, con la restituzione di quanto emerso negli incontri di ascolto effettuati con i Comuni che hanno fatto parte del campione di studi; il convegno “Le questioni aperte intorno alla casa sociale” si svolgerà dalle 9 alle 12.30 nella sala del XV piano della sede della Città metropolitana di Torino.