Tragedia alla centrale idroelettrica di Bargi, abitava a Settimo Torinese una delle vittime

La tragedia avvenuta ieri alla centrale idroelettrica di Bargi, nell'appennino bolognese, ha avuto conseguenze tragiche anche per la provincia di Torino. Una delle vittime, infatti, risiedeva a Settimo.

Pavel Petronel Tanase, 45enne originario della Romania, si era trasferito a Settimo nel 2009. Lavorava per una ditta esterna negli impianti della centrale, dove ieri era previsto un collaudo. Lascia la moglie Laura e due gemelli di 14 anni.

"Tra le vittime del terribile incidente sul lavoro di ieri a Suviana c’è anche un nostro concittadino. Cordoglio e vicinanza alla famiglia", ha scritto sui social la sindaca Elena Piastra, che si è detta pronta ad assicurare tutto il supporto necessario per aiutare i parenti a far svolgere i funerali.

"La tragedia di Suviana non rappresenta solo un'altra strage sul lavoro. È un campanello d'allarme che non possiamo più ignorare: la sicurezza di lavoratori e lavoratrici deve diventare una priorità assoluta nel nostro Paese - afferma Gianna Pentenero, candidata del centrosinistra alle elezioni regionali del Piemonte - Desidero esprimere il mio più profondo cordoglio alla moglie di Pavel Petronel Tanese, una delle vittime dell'incidente della centrale del lago. Il mio abbraccio va a lei e ai loro due gemelli. Attraverso la sindaca Elena Piastra e il parroco della chiesa ortodossa, Paolo Porcescu, mi unisco al dolore della comunità di Settimo Torinese, in un momento di lutto che scuote la coscienza di ciascuno di noi".