Te connectivity, la beffa arriva dall'Abruzzo: Collegno chiude, ma a San Salvo si apre un nuovo parco fotovoltaico

La beffa, per i lavoratori Te connectivity di Collegno, arriva dall'Abruzzo. Mentre alle porte di Torino si avvicina la fine del conto alla rovescia per la produzione di piccoli connettori per l'elettronica, infatti, in queste ore a San Salvo (provincia di Chieti) l'azienda multinazionale inaugura un parco fotovoltaico. Un'occasione, raccontano i sindacati, in cui è stato ribadito “l’impegno dell’azienda a favore del territorio e della comunità locale all’insegna della sostenibilità”.



Parole che feriscono chi - sono 225 le persone coinvolte - rischia a breve di non avere un lavoro, sul territorio torinese. Mentre i prodotti che vengono tutt’ora fatti a Collegno per il mercato italiano ed europeo saranno presto prodotti in Cina e Usa. "Può esserci sostenibilità ambientale senza quella sociale? Può una multinazionale come TE considerare solo il massimo profitto?", si chiedono i rappresentanti dei lavoratori.