Torino capitale della vista con occhiali e visite oculistiche gratuite per 700 persone fragili

Torino capitale “solidale” della vista: fino al 18 aprile, infatti, la Fondazione OneSight EssilorLuxottica offrirà occhiali e visite gratuite a persone con diverse tipologie di fragilità. L'iniziativa, ribattezzata “Giornate della vista”, è ospitata dal centro medico “Come Noi” del Sermig in via Vittorio Andreis 18/44.



Le “Giornate della Vista”

Le “Giornate della Vista” sono state lanciate a livello nazionale nel 2023 e, grazie alla collaborazione con oculisti, ottici e associazioni locali, quest'anno è in grado di raggiungere moltissime regioni italiane, anche se la sua azione è rivolta a livello globale e soprattutto nei paesi più poveri: “La nostra mission - spiega il segretario generale della fondazione Andrea Rendina – è quella di permettere a tutti di vedere meglio e, quindi, di vivere meglio, con l'obiettivo di risolvere i problemi di vista curabili entro il 2050. La nostra attività ha toccato 130 paesi dando accesso alle cure a oltre 700 milioni di persone e donando circa 72 milioni di occhiali”.



Anche per la tappa in città ci si aspettano numeri molto alti. Grazie ad una partnership con l'Unchr, a usufruire del servizio saranno anche i rifiugiati: “Nel 2023 - ha proseguito – in Italia abbiamo visitato 18mila persone, donato 8mila paia di occhiali e individuato 1800 patologie con relativa presa in carico ospedaliera. Siamo molto contenti di tornare a Torino, con una media di 70 visite al giorno riusciremo ad assistere circa 700 persone in 10 giorni”.



La collaborazione con la Regione

Nel frattempo, è stata annunciata una collaborazione tra la Fondazione OneSight e la Regione Piemonte per gli Asili Notturni “Umberto I” con la donazione di occhiali e montature: “Siamo molto emozionati - ha commentato l'assessora alle pari opportunità Chiara Caucino – per questa sinergia in grado di rafforzare gli ambulatori sociali di oculistica. Credo molto in queste missioni ed è bello che nuove realtà filantropiche possano insediarsi anche a Torino garantendo una buona vista anche alle fasce più deboli, perché la salute è un diritto di tutti”.



Il patrocinio della Città di Torino

Le “Giornate della Vista” hanno ricevuto anche il patrocinio della Città di Torino: “Il fatto che la Fondazione - dichiara la vicesindaca Michela Favaro – abbia scelto Torino, appoggiandosi alle reti di solidarietà che già esistono, ci riempie di orgoglio. In questo modo diamo un segno concreto di speranza ai nostri cittadini”.