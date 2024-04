A Chieri nasce una 'scuola di ciclismo' dedicato ai più piccoli

Un progetto di educazione al ciclismo su strada e lo svolgimento di un’attività propedeutica all’utilizzo della bicicletta in sicurezza, rivolta ai bambini in età prescolare/scolare (tra i 5 e i 12 anni): è quanto previsto da un nuovo patto di collaborazione siglato dal Comune di Chieri con l’ASD Pedale Chierese.

L’area interessata dal progetto riguarderà una parte dello spazio parcheggio antistante allo Stadio De Paoli presso il Centro Sportivo San Silvestro, dove verrà data la possibilità di imparare ad utilizzare la bicicletta e di ottenere autonomia nel pedalare in sicurezza e nel rispetto delle norme del codice stradale.

Si tratta di attività gratuite e aperte a tutti, che si svolgeranno nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle 16.30 alle 19.00 (in tali giorni non sarà possibile transitare e sostare in tale area, e verrà data comunicazione alla cittadinanza attraverso appositi cartelli).

Dichiara il Sindaco Alessandro Sicchiero: «Ringrazio il professor Gabriele Pozzo e l’ASD Pedale Chierese per aver proposto all’amministrazione questo progetto che coniuga l’educazione al ciclismo su strada con la sensibilizzazione alla sicurezza stradale. Si tratta di attività che si rivolgono ai più piccoli per insegnare loro i fondamentali per l’utilizzo della bicicletta e aiutarli a imparare a pedalare in autonomia, il tutto sotto la vigilanza dei volontari dell’associazione. Un’iniziativa pienamente coerente con l’attenzione alla mobilità sostenibile che in questi anni è stata al centro della nostra attività amministrativa».

I patti di collaborazione attualmente attivi sono 28.