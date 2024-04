Il conto alla rovescia sta per terminare. E' da non perdere l'evento organizzato il 13 aprile, dai Vigili del fuoco volontari "Fireman Baby run", la staffetta dei piccoli pompieri.

L'iniziativa, dedicata ai bambini delle scuole primarie di Grugliasco e Collegno, è in programma presso il parco Porporati dalle ore 9 per gli iscritti di Collegno e dalle 15 per gli iscritti di Grugliasco.

Ci sarà l'esposizione dei mezzi dei Vigili del Fuoco, un'area didattica e area animazione.