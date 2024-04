Madonna del Pilone, il “dinosauro” di Luigi Nervo non può essere restaurato: “Non risponde alle norme di sicurezza”

Dal 1975, in viale Michelotti tra il lungo Po, il Motovelodromo “Fausto Coppi” e la chiesa di Madonna del Pilone, è posizionato il “Dinosauro” di Luigi Nervo (autore dalla luce d'artista “Vento solare”, ndr), opera d'arte “ludica” che un tempo poteva essere utilizzata da bambini e ragazzi per arrampicarsi e giocare.

La richiesta

Da tempo, l'installazione realizzata recuperando i tronchi degli alberi abbattuti durante la manutenzione di aree verdi, è chiusa attraverso staccionate di legno e non è più utilizzabile. A farla tornare al centro dell'attenzione ci ha pensato un'interpellanza presentata dalla consigliera di Forza Italia in Circoscrizione 7 Francesca De Coll' per chiedere la possibilità di restaurarla per renderla nuovamente fruibile.

La risposta

Recentemente è arrivata la risposta - negativa - dell'ente decentrato: “La struttura - si legge – è interdetta all'utilizzo dal 1998 perché non corrispondente alle norme di sicurezza, pertanto non può essere in alcun modo restaurata ed utilizzata dai giovani. La recinzione è stata posizionata al fine di impedirne l'utilizzo”.