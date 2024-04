Spacca il finestrino dell'auto parcheggiata nel centro di Torino e aggredisce i proprietari: arrestato

In piazza Bottesini il ladro sorpreso a bordo di una macchina appena rubata

A Torino coppia di "topi" d'auto in manette: i Carabinieri hanno arrestato, in due episodi distinti, due uomini di origini nordafricane sorpresi a rovistare all’interno di macchine parcheggiate sulla strada.

Coppia aggredita in centro

Il primo caso è avvenuto in via Bertolotti, nel centro di Torino, quando una coppia di marito e moglie ha colto lo straniero intento a frugare nel porta oggetti della loro auto, aperta per l’occasione infrangendo il vetro posteriore.

Il ladro, un trentaquattrenne già in Italia da qualche anno e senza fissa dimora, nel tentativo di fuggire si è scagliato contro la giovane coppia. L’immediato intervento dei militari, di pattuglia a pochi minuti dal luogo dei fatti, ha permesso di bloccarlo: dopo essere stato arrestato, è stato portato nel carcere di Torino.

Furto in piazza Bottesini

Il secondo, in piazza Bottesini in Barriera di Milano, dove i Carabinieri hanno arrestato un audace quarantenne trovato a bordo di un’autovettura appena rubata. L'uomo poco prima aveva rubato le chiavi della macchina , insieme ad altri effetti personali, del malcapitato proprietario. Anche per lui sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere.