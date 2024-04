Sindacati in piazza Castello: "Fermare la strage sul lavoro. Non se ne può più"

"È una strage, non ci sono altri termini per definire quello che sta succedendo, a Torino e in Italia. L'ultima volta, in un cantiere di una partecipata pubblica". Con queste parole la segretaria generale di Cgil Torino, Gabriella Semeraro, ha aperto la giornata di manifestazione, questa mattina in piazza Castello, davanti alla Prefettura. Un presidio programmato dalle 10 alle 12. "Questa città lo sa bene, dopo quel che è successo con Thyssen, ma anche in via Genova e a Brandizzo". La sicurezza sul lavoro infatti è uno dei temi principali tra quelli che hanno portato in piazza, anche a Torino, Cgil e Uil, coinvolgendo i settori privati.

A dimostrarlo, in maniera plastica, una distesa di caschetti gialli disposti sul porfido, ai piedi di Palazzo Madama. "Non è più accettabile mettere a rischio la vita di un lavoratore per fare profitti. Ed è offensivo pensare che la vita di una persona possa valere 20 crediti su una patente a punti".

Ma sotto i riflettori ci finiscono anche la riforma fiscale, accompagnato dalla necessità di un nuovo modello sociale e di fare impresa. "Questo Governo strizza l'occhio a chi evade, con i condoni, mentre a pagare sono sempre pensionati e lavoratori dipendenti. È uno schiaffo in faccia a chi paga le tasse", aggiunge Semeraro. E sul rinnovo dei contratti nazionali, "Chiediamo di dare dignità ai lavoratori, perché i dati ISTAT ci dimostrato che chi lavora è comunque povero".