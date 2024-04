Geometrie al femminile: la presentazione del libro di Bruna e Carla Parodi presentata da D.I.V.A

Il prossimo 17 aprile l’associazione D.I.V.A. – Donne Italiane Volontarie Associate avrà il piacere di ospitare la presentazione di “Geometrie al femminile”, un’opera letteraria di notevole spessore culturale e sociale, scritta in collaborazione tra Bruna e Carla Parodi. Questo evento, che avrà luogo presso Vol.To in Via Giolitti n.21 a Torino dalle ore 15:30 alle ore 17, offrirà al pubblico una finestra aperta sul variegato universo femminile, così come descritto nel libro.

Nel tessuto narrativo di “Geometrie al femminile”, le autrici intrecciano con maestria storie di donne, dove si avvicendano momenti di forza e fragilità, di trauma e passione, di trionfo e di fallimento. Ogni racconto è un ritratto, una vivida rappresentazione che cattura le sfumature intricate dell’animo femminile in tutte le sue forme. Si viene trasportati in un viaggio che abbraccia l’intera esistenza delle sue protagoniste, illuminando le varie fasi della vita con un realismo toccante e una profonda empatia.

Bruna e Carla Parodi, con uno stile che armonizza i loro singoli apporti in una voce unica e coerente, esplorano l’ampio spettro delle esperienze femminili. Dall’alba della vita prima ancora della nascita, fino ai delicati e definitivi momenti conclusivi, “Geometrie al femminile” si rivela una collezione di storie che invita alla riflessione continua. Ogni pagina stimola il lettore a considerare e riconsiderare il ruolo delle donne nella società, in un dialogo narrativo che pone questioni essenziali e invita al dibattito costruttivo.

La professoressa Bruna Parodi ha seguito corsi di scrittura, di teatro e di lettura ad alta voce. ha svolto attività di volontariato partecipando a svariati cicli di letture e maratone. Con l’associazione artistica Cascina Macondo ha preso parte al progetto europeo PAROL (letture nel carcere di Saluzzo) e conduce da sette anni un laboratorio di lettura per afasici e scrive fiabe e racconti.