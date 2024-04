Torino: tutto pronto per la finale di TOVISION 2024 al PalaRuffini

La conduzione d’eccezione sarà affidata a Tommaso Cassissa, in arte Tommy Cassi, un giovane comico, attore e YouTuber italiano che negli ultimi anni ha spopolato sui social per la sua ironia e bravura.

Dopo il sold out alle semifinali del 5 aprile 2024 al teatro San Giuseppe di Torino, sono già in vendita i biglietti per le finali e per l’afterparty, una novità di quest’anno che coinvolgerà in una serata di musica e dj set gli studenti delle scuole di Torino trasformando il PalaRuffini, subito dopo la serata finale, in un’enorme discoteca.

Numeri mai visti prima: 48 le scuole di Torino e provincia ad aver preaderito al contest; 42 le semifinaliste. Quasi 300 studenti di scuola superiore si sono iscritti per provare a rappresentare il proprio istituto a ToVision e tra duetti e band sono 58 i ragazzi semifinalisti in corsa per la finale.

Da quest’anno aumenta anche la formazione per i ragazzi: accesso libero e gratuito a tutti gli studenti interessati agli open workshop, un weekend con professionisti del mondo della musica e della produzione discografica tenutosi a febbraio in collaborazione con Fondazione Cultura e Torino Futura. Inoltre, per la prima volta sono state organizzate delle masterclass anche per i semifinalisti presso la Gypsy Musical Academy (accademia di musical di Torino di importanza nazionale) e ce ne saranno altre esclusivamente per i finalisti in vista dell’evento al PalaRuffini.

Nella serata delle semifinali si sono scoperti i primi 12 classificati decretati al 50% dal voto di una giuria tecnica che ha sentito tutti i ragazzi esibirsi live in una giornata tenutasi a marzo chiamata “Jury Show”, al 40% dal televoto da casa e al 10% dalla direzione artistica dell’evento.

La giuria tecnica delle semifinali di ToVision è composta da Linda (finalista di XFactor 2022), Andrea Cerrato (cantautore e YouTuber), Alis D’Amico (speaker di Radio Manila), Elena Di Giorgio (vocal coach) e Roberto Bassetti (tastierista, produttore musicale e arrangiatore).

Ad aver votato da casa per sostenere la propria scuola tramite televoto (composto da like sulla pagina Instagram dell’evento e da voto tramite la piattaforma ufficiale di ToVision) sono più di 50.000 persone.

Oltre ai primi 12 classificati che hanno diretto accesso alle finali, nella serata delle semifinali si sono esibiti live anche le scuole in posizione tredici, quattordici, quindici, sedici e diciassette della classifica per decretarsi gli ultimi due posti sul palco del PalaRuffini.

Gli istituti superiori che accedono alla finalissima e che si esibiranno sul palco del Pala Ruffini sono:

AGNELLI rappresentato da Frenkie con “She’s Italy” (inedito)

BERTI rappresentato da Giulia con “Driver’s licence” (Olivia Rodrigo)

BOSELLI rappresentato da Aura con “All I Ask” (Adele)

CATTANEO rappresentato da Giotto&Reef con “Spericolati” (inedito)

CAVOUR rappresentato da Gaia e Rebecca con “Grenade” (Bruno Mars)

CONVITTO rappresentato da Jodie con “Casino” (inedito)

COPERNICO-LUXEMBURG rappresentato da Clairkia con “I hate you” (inedito)

D’ORIA rappresentato da Hoshi con “Occhi Lucidi” (inedito)

GERMANA ERBA rappresentato da Filippo Catania con “Proud Mary” (Ike e Tina Turner)

MONTI rappresentato dai Grow Up! con “Controtempo” (Calcutta)

PASSONI rappresentato da Luna con “Don’t rain on my parade” (Barbra Streisand)

SPINELLI rappresentato da Benedetta con “When we were young” (Adele)

VALSALICE rappresentato dalla band Stargaze con “Vampire” (Olivia Rodrigo)

VOLTA rappresentato da Noemi e Andrea con “Say You Won’t Let Go” (James Arthur)

Non saranno solo le 14 scuole annunciate in semifinale, però, a salire sul palco del PalaRuffini, in quanto da quest’anno ci sarà anche un quindicesimo istituto che verrà decretato pochi giorni prima della serata finale in base ai punti che gli istituti si sono guadagnati partecipando alla sfida social su Instagram.

L’evento, ideato nel 2022 da Giulio Rigazio e Beatrice Periolo, ex-liceali, ora al secondo anno di università, è organizzato da Gen Z Now APS, associazione di promozione sociale, composta da più di 50 giovani under 20 appassionati al mondo dello spettacolo, della comunicazione, della produzione e del videomaking. L’evento è patrocinato dal comune di Torino e supportato da Edisu Campus Piemonte. È inoltre sostenuto da importanti realtà quali, in particolare, Kaplan International Language, Iren, Banca Territori del Monviso, Fondazione per la Cultura, NovaCoop, Ativa Spa e Piazza Martiri, e media partners quali Robin Studio e Torino Oggi.