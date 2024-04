Mike Bongiorno, il 18 aprile al via le riprese della mini-serie Rai sulla vita del celebre conduttore

Inizieranno il 18 aprile riprese della mini serie Rai per celebrare il protagonista della televisione italiana, Mike Bongiorno, che nasceva 100 anni fa.

Mike, questo il titolo della fiction diretta da Giuseppe Bonito e con Elia Nuzzolo e Claudio Gioé, rispettivamente nei panni del giovane e maturo conduttore. La serie sarà strutturata in 4 puntate da 50 minuti e sarà ambientata per buona parte a Torino, città d’origine della madre, Enrica Carello, e in cui Bongiorno si era trasferito all’età di cinque anni rientrando dall’America. Le riprese in città andranno avanti fino a fine giugno.

La trama mira a ripercorrere l’intera vita del presentatore fornendo una biopic di una delle figure più influenti della storia televisiva italiana.