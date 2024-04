Dopo il caldo estivo del weekend, Torino torna a respirare: in arrivo temperature più fresche

Ore contate per l'alta pressione, che da domani lascerà spazio a una lunga fase di tempo più instabile e con temperature anche sotto la media del periodo. Tuttavia le prevalenti correnti nordoccidentali non consentiranno precipitazioni consistenti.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi, lunedì 15 aprile

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino, al pomeriggio ampi rasserenamenti ma con piogge ai confini alpini occidentali. Temperature massime in calo ma ancora pienamente oltre la media con valori fino a 24/25 °C. Venti di Foehn in intensificazione sulle Alpi con raffiche prossime ai 90 km/h. In serata raffiche che localmente raggiungeranno le pedemontane e alcune fasce della pianura compreso la città.

Domani, martedì 16 aprile

Cielo poco nuvoloso in pianura, piogge ancora sui confini alpini settentrionali con quota neve in abbassamento nel corso della giornata. Temperature minime in calo ma ancora piuttosto alte e valori compresi tra 8 e 11 °C. Massime ancora in lieve calo e comprese tra 19 e 21 °C. Venti settentrionali con raffiche di Foehn sulle pianure. Ulteriore calo termico in serata.

Da mercoledì 17 aprile

Aria fredda dal nord Europa premerà insistentemente sulle Alpi, dove le zone di confine e la Valle d'Aosta vivranno una fase praticamente invernale e nevicate fino a bassa quota. Nelle zone di pianura si avrà un po' di instabilità con piogge e rovesci isolati, un po' più diffusi nella giornata di giovedì. Temperature che saranno poco sotto la media del periodo e con rischio di gelate tardive nella seconda parte della settimana.

Previsioni Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino