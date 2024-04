Come comprare $99Bitcoins

Si tratta di un progetto rivoluzionario che ha già oltre 700 mila abbonati a YouTube, oltre 2 milioni di membri, studenti di corsi di criptovaluta e un gran numero di follower.

Il progetto originario era nato come una piattaforma educativa, ma con il lancio del proprio token mira ad essere un mezzo che consente anche agli investitori di guadagnare un reddito passivo grazie alle ricompense di staking.

Le previsioni per una sua crescita potenziale da oggi al 2025 sono di 0,025 dollari. Lanciato con un nuovo token Learn-to-Earn, 99Bitcoins è progettato per premiare gli utenti che studiano il mondo delle criptovalute. La classica piattaforma 99Bitcoins si è integrata con BRC-20 per aprire la strada al modello L2E sulla blockchain di Bitcoin. Lo standard dei token BRC-20 consente di creare dApp sulla rete Bitcoin.

99Bitcoins sta entrando nella vera era del Web3 con la tokenizzazione della piattaforma e la possibilità di guadagnare mentre si impara. Il token 99BTC è sia un token di accesso che un token di ricompensa, il che significa che gli utenti beneficeranno sia delle conoscenze acquisite su 99Bitcoins che delle ricompense in token 99BTC.

Ma vediamo come è possibile comprare $99BTC:

Entrare sul sito della prevendita (99bitcoins.com). È sempre bene verificare che il sito sia effettivamente quello ufficiale per non cadere nelle truffe. Configurare un wallet: innanzitutto per entrare nella prevendita bisogna configurare un cripto wallet. MetaMask è tra i più utilizzati, ma sono compatibili anche Coinbase Wallet o Wallet Connect. L'interfaccia sul sito web di 99Bitcoins è molto semplice da usare. Collegare il wallet al sito: per collegare il wallet è sufficiente linkarsi al sito. Acquistare ETH o USDT per tramutarli in token $99BTC. In alternativa è possibile utilizzare una carta bancaria.

Inoltre è sufficiente installare un'estensione MetaMask sul desktop o un'app mobile sul telefono per avere pieno accesso alla prevendita e alle funzionalità del token 99BTC.

Cos’è 99Bitcoins?

Il token 99BTC è costruito sulla blockchain di Ethereum, garantendo un facile accesso sia ai nuovi utenti che agli investitori più esperti.

Con l’halving di Bitcoin si dimezzeranno le ricompense dei miners, riducendo le ricompense a 3,125 BTC per blocco, influenzando l’offerta di mercato. Con l'aumento della domanda di BTC, aumenterà anche la richiesta di token 99Bitcoins e dell'intero ecosistema.

99Bitcoins potrebbe avere lo stesso potenziale di rendimento di Shiba Inu o PEPE, e dà l'opportunità di eseguire tutte le transazioni il più rapidamente possibile utilizzando la rete BRC-20. Pertanto, mira a offrire sia un'elevata sicurezza che prestazioni extra.

Una delle caratteristiche più importanti che distingue 99Bitcoins da altre monete e token di criptovaluta è che offre solo informazioni. Con 99Bitcoins, gli investitori possono raggiungere corsi di formazione in cui possono migliorare se stessi nell'acquisto e nella vendita di criptovalute. È possibile guadagnare non solo dalla formazione, ma anche dai robot che generano segnali assistiti dall'intelligenza artificiale. Si distingue per la sua innovazione, in quanto è costruito sia su un utile progetto di criptovaluta che sulla rete BRC-20. Secondo le dichiarazioni fatte da esperti di investimento e analisti, ha il potenziale per una crescita importante nel 2024.

Il prezzo attuale di $99BTC è di $0,001 e la prevendita ha già superato i 320 mila dollari. 99Bitcoins, che è considerato uno dei migliori progetti del settore, dovrebbe dominare il settore per molti anni.

Previsioni

Il progetto 99Bitcoins, costruito nella rete BRC-20, è un progetto orientato alla comunità, ma attribuisce anche importanza all'istruzione. Per questo motivo si prevede che vari premi saranno distribuiti alla comunità dopo il raggiungimento del livello di investimento pianificato dal team di progetto nel 2026. Gli esperti stimano che per allora la previsione del prezzo di 99Bitcoins sarà di 0,055 dollari.

L’obiettivo del progetto nel tempo sarà quello di aumentare la consapevolezza degli investitori conducendo molti studi con vari progetti e marchi di criptovaluta, inoltre verranno incrementate le collaborazioni strategiche e l'espansione dei contenuti nella tabella di marcia.

Lo staking

Mettendo in staking i token $99BTC sarà possibile guadagnare ricompense passive in token $99BTC. Le ricompense verranno pagate ad ogni blocco Ethereum. Il 14% dell'offerta di token sarà distribuito nell'arco di due anni. Le ricompense vengono calcolate in base alla percentuale del pool di staking e alla percentuale di ricompense stimata p/a. Attualmente il token da’ un APY del 6542%

L’influenza sui social

Inoltre, poiché si tratta di un progetto che dà la priorità alla comunità, 99Bitcoins mostra un atteggiamento molto attivo su piattaforme come Telegram, Twitter e Instagram. È possibile che i piccoli investitori ottengano aiuto da Telegram se incontrano problemi con il progetto o hanno un punto interrogativo su qualsiasi problema. Il canale Telegram, che continua ad essere attivo 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, infonde fiducia negli investitori. Tuttavia, rivela anche che il progetto è orientato alla comunità. Una community con oltre 709 mila follower. La condivisione tra persone che hanno la stessa visione e la passione per le cripto, la connessione tra compagni di corso, lo scambio di idee, sono i punti di forza della community.

Acquistando i token, gli investitori entreranno a far parte di una vivace community di trader che mira a massimizzare il proprio potenziale di profitto. Con il token 99Bitcoins, otterranno l'accesso a segnali di trading di esperti in criptovalute che li aiuteranno a ottenere un vantaggio in un mercato in rapida evoluzione. Considerando tutti questi dettagli, non c'è motivo per cui il progetto non dovrebbe superare 1 dollaro in breve tempo.

L’offerta formativa

99Bitcoins è la risorsa di apprendimento online più completa in materia di criptovalute. La piattaforma offre oltre 79 ore di corsi trading. La prima piattaforma di premi al mondo è nata nel 1996, anni dopo il Play-to-Earn e Move -to-Earn hanno un mercato di quasi 9 miliardi di dollari. 99Bitcoins con l’innovativo modello Learn-to -Earn guida l’evoluzione di questo settore.

L’Airdrop

Per celebrare il lancio del token da 99 dollari BTC, ci sarà un colossale Airdrop BTC da 99.999 dollari dedicato alla comunità. 99 fortunati vincitori saranno scelti il 19 luglio 2024.

Per partecipare all'airdrop di 99Bitcoins, si può utilizzare il Gleam widget sulla pagina e seguire i passaggi indicati :

Registrarsi sul sito 99bitcoins.com

Seguire l’account su X (Twitter)

Unirsi al gruppo Telegram

Seguire il canale YouTube del progetto

