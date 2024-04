SENEC: soluzioni innovative e all’avanguardia per un efficiente uso dell'energia rinnovabile

Attiva nel settore dal 2009 e con sede in Germania, a Lipsia, SENEC costituisce oggi una realtà in prima linea nell'innovazione del settore energetico. Il suo obiettivo, infatti, è quello di trasformare il modo in cui utilizziamo l'energia, grazie a soluzioni intelligenti di accumulo e sistemi che aumentano l'autosufficienza energetica. Un impegno che si concretizza in una vision ambiziosa: dare forma ad un mondo in cui gli individui possano produrre, condividere e gestire l'energia rinnovabile in modo consapevole e attento.

L’offerta di SENEC, centrata sull’ottimizzazione dell’energia solare, è pensata per rispondere alle esigenze di un ampio ventaglio di clienti: dalle aziende ai privati, passando per gli installatori, considerati come veri e propri partner. Questa scelta non è solo un passo verso la transizione energetica, ma anche un contributo essenziale alla sostenibilità ambientale.

Moderni e di altissima qualità, i prodotti SENEC sono corredati da numerosi premi e certificazioni. Oltre alla qualità, l'azienda si distingue per il suo impegno nel sostegno a iniziative e partnership, soprattutto nel settore dello sport e della ricerca, con lo scopo di promuovere un futuro più green e sostenibile.

La presenza di SENEC in Italia, con SENEC Italia avviata nel 2017 e con sedi a Milano e Bari, evidenzia la crescita e l'espansione dell’impresa. L'acquisizione di SENEC da parte di EnBW nel 2018, in aggiunta, ha ulteriormente rafforzato la sua capacità di creare soluzioni energetiche all'avanguardia.

SENEC Italia lavora ogni giorno per migliorare la qualità della vita delle generazioni future, avvalendosi di un team giovane, dinamico e altamente qualificato. L'azienda è certificata secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018.

Tra i prodotti di punta offerti, possiamo ricordare SENEC.Solar, degli innovativi pannelli fotovoltaici bifacciali monocristallini che consentono di massimizzare la produzione di energia pulita. Invece, SENEC.Home costituisce un'innovativa soluzione di accumulo fotovoltaico destinata alle abitazioni, che promette un'autosufficienza energetica fino al 90%, riducendo così notevolmente le bollette e l'impatto ambientale.

Per conoscere meglio tutte le caratteristiche dei prodotti e scoprire le altre soluzioni SENEC, è possibile accedere al sito ufficiale https://senec.com/it. Qui, infine, è disponibile un servizio di assistenza per richiedere preventivi gratuiti e ottenere supporto su misura.