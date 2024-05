Due bar di Aurora frequentati da pregiudicati: sospesi per dieci giorni dal Questore

Sospesa la licenza a due bar di Aurora, in corso Vercelli e in Corso Brescia, per 10 giorni. È quanto disposto dal Questore di Torino dopo la notifica emessa dagli agenti del commissariato di Polizia Dora-Vanchiglia.

Nel primo locale di Corso Vercelli è stata evidenziata una premessa massiccia di avventori pregiudicati per reati di diversa natura. Una misura simile era già stata emessa nello stesso bar a giugno 2022. Inoltre a inizio aprile, fa sapere la Questura, il titolare dell'esercizio era stato sanzionato dalla Polizia Locale di Torino per carenze igieniche e segnalato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per irregolarità in materia di tabacchi.

Anche nel bar di corso Brescia la misura è arrivata per presenza di persone pregiudicate. Nel locale a metà aprile l’unità cinofila aveva scovato, nei pressi del dehor del locale, frammenti di hashish, poi sequestrati a carico di ignoti e un avventore sanzionato per possesso di hashish. Inoltre quattro cittadini stranieri presenti nel locale erano risultati sprovvisti di documenti. Un mese prima un altro cliente era stato fermato in possesso di stupefacente, mentre a inizio anno l'esercizio aveva violato diverse norme amministrative.