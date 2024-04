Nichelino tra erba alta che 'si mangia' le panchine e vandali in azione al parco del Boschetto

Nello scorso weekend un caldo anomalo, quasi estivo, ha fatto seguito a giorni di pioggia anche intensa, specie alla fine di marzo. Risultato: a Nichelino alcune vie vedono il verde 'inghiottire' le panchine, nascondendole allo sguardo, oltre a rendere impossibile sedersi sopra.

Via San Vicenzo e via Torricelli

Un nuovo sfalcio è programmato entro la fine del mese, ma di sicuro la situazione non è gradevole all'occhio, come dimostrano queste foto, con le panchine di via San Vincenzo e quelle della zona di via Torricelli nascoste da una autentica giungla.

Purtroppo in città si segnalano nuovi episodi di vandalismo, stavolta nel mirino degli incivili è finito il parco del Boschetto.

Vandali in azione al Boschetto

Ignoti hanno sradicato il rubinetto di una fontana, attirando l'attenzione alcuni passanti che hanno segnalato la situazione. Il fatto sarebbe successo nella giornata di domenica 14 aprile. una giornata di ieri.

La zona non è coperta da telecamere e questo renderà complicato risalire agli autori di questo nuovo episodio di vandalismo.