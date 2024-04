Inizia il periodo in cui vengono effettuati i primi sfalci e potature negli Istituti superiori della Città metropolitana di Torino.





Lunedì 15 aprile si è intervenuti negli Istituti di istruzione superiore Curie Levi di via de le Salette e Jacopo Bartolomeo Beccari in via Parenzo: nel primo caso è stato sfalciato il prato mentre nel secondo è stata “regolata “ la siepe lungo la recinzione.