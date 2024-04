Il futuro di piazza Baldissera sarà regolato dai semafori: servono oltre 7 milioni. "Entro agosto il progetto"

Novità in vista per la viabilità in piazza Baldissera

Torino sembra essere sempre più vicina alla fine dell'incubo stradale legato a piazza Baldissera, area che ogni automobilista teme negli orari di punta a causa del costante traffico che si crea. Il progetto per il futuro della piazza riguarda la creazione di un impianto semaforico.

L'installazione dei semafori genererà due direttrici convergenti tra loro, creando di conseguenza un grande incrocio con quattro rami stradali, a cui si aggiungerà il transito del trasporto pubblico. Gli obiettivi del piano sono chiari: escludere rischi di congestione stradale, riqualificare l'area, reintegrare la linea tramviaria e realizzare piste ciclabili.

Questa sera, lunedì 15 aprile, l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta ha presentato il progetto alle circoscrizioni coinvolte: la 4, 5, 6 e 7, le quali si sono dimostrate in parte soddisfatte per il futuro cantiere, ma da un lato titubanti riguardo alcuni punti.

"Gli interventi prevederanno l'installazione di sei semafori e dei binari per far transitare la linea tramviaria del 10, che intendiamo reintrodurre viste le numerose richieste dei cittadini - ha spiegato Foglietta-. Entro i primi di agosto speriamo di iniziare con il progetto esecutivo, con queste tempistiche consentiremo quattro mesi di pausa progettuale, in cui poter fare il bando per l'azienda che eseguirà i lavori".

A sollevare alcuni dubbi in particolare è il centrodestra torinese: "Ci sono un po' di domande che sorgono spontanee - ha replicato il vicepresidente della circoscrizione 6, Lucio Speranza (Forza Italia) - per esempio mi chiedo se, in vista dei cantieri futuri, sia stato affrontato il discorso riguardo l'impatto che si avrà sulle strade limitrofe come via Cigna e corso Vercelli".

"Sappiamo che sotto campagna elettorale si fanno sempre tante promesse, vedremo quante verranno mantenute", ha poi replicato un cittadino

Molto soddisfatta sembra invece essere la circoscrizione 7: "Oggi ci troviamo per capire le tempistiche di semaforizzazione dell'incrocio, insieme ad altri interventi legati all'ampliamento delle aree transitabili a piedi - ha commentato il presidente della 7, Luca Deri -. Siamo soddisfatti della collaborazione avvenuta con il Comune, ma anche molto entusiasti del progetto per il futuro di piazza Baldissera tanto richiesto dai cittadini"