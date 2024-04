Borgaro, scontro bici-suv sulla provinciale 11: perde la vita una 56enne

Ancora sangue sulle strade del Torinese. L'ennesima tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 aprile, a Borgaro.

Lungo la strada provinciale 11, in via Santa Cristina, una bici su cui viaggiava una 56enne residente in città, si è scontrata in modo violento con un suv che arrivava dalla parte opposto, dirigendosi verso Torino.

L'impatto, purtroppo, è stato fatale per la signora, malgrado i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 arrivati prontamente sul posto. Ora toccherà agli agenti della Polizia locale di Borgaro ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Ma intanto c'è una famiglia che da qualche ora deve piangere una persona cara che non c'è più.