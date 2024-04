Dogeverse raccoglie oltre 6 milioni di dollari e diventa una delle meme coin in prevendita più gettonate

Il settore delle meme coin è stato un terreno fertile per la nascita di diversi ecosistemi innovativi, che potrebbero rivoluzionare sensibilmente il contesto delle crypto ispirate ai meme di internet.

In particolare, Dogeverse è una delle iniziative più innovative del 2024. Infatti, grazie al token nativo multi-chain DOGEVERSE, questo ecosistema è in grado di favorire l’interoperabilità tra le blockchain e quindi connettere diverse community crypto che potrebbero essere interessate alle utility di questa criptovaluta.

Il funzionamento di questo ecosistema, insieme alla sua narrativa basata su un Doge che viaggia tra la blockchain chiamato Cosmo, hanno attirato diversi investitori che hanno contribuito tramite i finanziamenti a raggiungere tramite la prevendita del token un capitale totale di $ 6 milioni.

Che cos’è Dogeverse

Dogeverse è un progetto innovativo che sfrutta l'ampia popolarità dei meme Doge per creare un token multi-chain che favorisce l'interoperabilità tra le principali blockchain come Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche e Base.

Questo token mira a unire diverse comunità crypto, fungendo da ponte tra le varie piattaforme e rendendo l'accesso e la gestione dei token più fluidi e accessibili.

L'obiettivo di Dogeverse va oltre il semplice divertimento, cercando di creare un legame più stretto tra le comunità e promuovendo la crescita e l'importanza di una comunità unita nel panorama globale delle criptovalute.

La roadmap del progetto prevede il lancio del token su diversi exchange di criptovalute e l'implementazione di nuovi strumenti e funzionalità per accrescerne l'utilità.

Con un'offerta totale di 200 miliardi di token, la strategia di distribuzione mira a attrarre investitori durante la fase di presale offrendo tariffe vantaggiose e a incentivare la partecipazione a lungo termine tramite generose ricompense di staking e operazioni di mercato.

Questa struttura di incentivazione è progettata per stabilizzare il valore del token nel tempo e promuovere una crescita sostenibile, garantendo vantaggi tangibili per i detentori che supportano attivamente il progetto dall'inizio.

Quindi, con DOGEVERSE utilizzato per vari servizi e transazioni all'interno dell'ecosistema Dogeverse, il token guadagna ulteriore utilità e rilevanza nel mondo delle criptovalute.

Prospettive future di Dogeverse

Investire in DOGEVERSE offre vantaggi che vanno oltre il potenziale di apprezzamento del prezzo.

In particolare, partecipare alla presale del token consente di acquistarlo a un costo ridotto, ottimizzando il potenziale di guadagno a lungo termine, soprattutto in un mercato in rapida evoluzione.

Inoltre, la capacità di operare su molteplici blockchain fornisce una flessibilità unica agli investitori, consentendo loro di spostare i token tra reti diverse in base alle condizioni di transazione e alle strategie di investimento.

Questa interoperabilità riduce i rischi legati alla dipendenza da una singola blockchain. Inoltre, la vibrante e in crescita comunità di Dogeverse offre supporto, aggiornamenti e opportunità di investimento, contribuendo alla visibilità e all'adozione del token.

Perciò, Dogeverse si distingue nel panorama delle meme coin per la sua combinazione di intrattenimento e tecnologia blockchain, offrendo un'esperienza coinvolgente e un ecosistema decentralizzato ricco di opportunità.

Investire in Dogeverse significa supportare un’iniziativa proiettata al futuro, in cui l'umorismo e l'innovazione tecnologica si incontrano per rendere le interazioni cripto più accessibili, sicure e divertenti per un pubblico globale.

Come comprare Dogeverse

Per acquistare Dogeverse (DOGEVERSE) tramite la presale, si deve visitare il sito ufficiale di Dogeverse ed accedere alla sezione dedicata alla presale e ottenere tutte le informazioni necessarie.

Successivamente, il wallet digitale deve essere collegato alla piattaforma Dogeverse per garantire la sicurezza delle transazioni e la custodia dei token.

In particolare, si deve selezionare la quantità di DOGEVERSE da acquistare e utilizzare criptovalute come ETH, BNB, MATIC o USDT per completare la transazione, verificando attentamente le condizioni della presale.

Dopo l'acquisto dei token, si può valutare l'opportunità di iniziare lo staking per massimizzare le ricompense e contribuire alla stabilità della rete Dogeverse.

Essendo una crypto presale, dopo il lancio ufficiale del token sarà possibile riscattare le meme coin acquistate durante la prevendita. In questo modo sarà possibile scegliere se liquidare il proprio investimento, qualora DOGEVERSE abbia prodotto un margine di guadagno discreto, o continuare a puntare sul progetto sul lungo periodo, puntando quindi sullo sviluppo e il successo della piattaforma multi-chain.

