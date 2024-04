Il gamer e streamer Lokk1 a Mondovicino per incontrare i suoi numerosissimi follower

Un personaggio conosciutissimo nel mondo dei gamer. Il prossimo 28 aprile è atteso a Mondovicino, per la prima volta in un contesto come quello di uno Shopping Center & Retail Park, Lorenzo Massarenti, per tutti Lokk1.

Il padre "irresponsabile" più conosciuto nella community di Minecraft Italia, con oltre 800 mila follower su Youtube e decine di migliaia sugli altri social, sarà presente in occasione del firmacopie del libro “Lokk1 Playtime – Le origini”, dalle ore 16.30 fino alle 19 circa, dove saranno centinaia i ragazzini che faranno la fila per incontrarlo. L'accesso sarà garantito a chi arriverà già con il libro. Chi non lo avesse potrà ovviamente acquistarlo presso la libreria Coop del centro commerciale Mondovicino.

Ma c'è anche un contest a cui partecipare. I tre che vinceranno potranno incontrare il loro streamer preferito dal vivo.

Come partecipare?

Fino al 24 Aprile realizza un video o un post su Instagram in cui dovrai mostrare cosa ti ha colpito di più del libro “Lokk1 Playtime – Le origini”!

Tagga @mondovicinocentrocommerciale 😉

Il profilo Instagram dove sarà pubblicato il post/video dovrà essere pubblico per poter ricevere i contenuti e condividerli.

I post o video che riceveremo via tag saranno tutti ricondivisi sulla pagina Instagram di Mondovicino nelle stories e inseriti in evidenza fino alla scadenza del contest, mentre i tre utenti che riceveranno più like sotto i loro post/video potranno avere un incontro dal vivo con Lokk1 prima del firmacopie.

Che cosa aspetti? Partecipa... e, soprattutto, il 28 aprile non mancare! E non dimenticare di portare con te una copia di “Lokk1 Playtime – Le origini”!