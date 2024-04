Lunedì al via la seconda fase del cantiere nel parcheggio D'Annunzio: tornano disponibili una parte dei parcheggi

Lunedì al via la seconda fase del cantiere nel parcheggio D'Annunzio

Prende il via lunedì la seconda fase dei lavori nel parcheggio D'annunzio, che hanno l'obiettivo di rendere più fruibile e al contempo anche più accogliente l'area di sosta.

L'intervento di sistemazione del piazzale - leggermente ribassato rispetto al piano stradale e situato nei pressi di ambulatori dell’Asl, residenze e uffici, e con una superficie di circa 7mila metri quadrati - era iniziato lo scorso mese di febbraio.

Da lunedì accessibile una parte

Dal 22 aprile tornerà accessibile una parte dell'area interessata dalla prima fase dei lavori: gli stalli presenti, riorganizzati, saranno nuovamente a disposizione per la sosta dei veicoli. La riapertura completa del parcheggio in San Paolo sarà lunedì 6 maggio.

I lavori

Contestualmente, e fino alla conclusione del cantiere, verrà chiusa la parte restante del piazzale che, dopo la riqualificazione degli spazi che prevede la sostituzione della pavimentazione esistente con il ripristino della permeabilità del terreno, la messa a dimora di nuovi alberi e l’inserimento di strutture ombreggianti, risulterà completamente trasformato.

In parallelo proseguiranno gli interventi sul parcheggio annesso alla sede degli uffici comunali di corso Ferrucci. Rimarrà invece sempre libera e accessibile da via Gabriele D'Annunzio l'area sottostante il giardino pensile dove non sono previsti lavori.