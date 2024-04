C'è un po' di Torino nella nuova squadra di Confindustria guidata da Orsini: a Marsiaj la delega alla space economy

C'è spazio anche per Torino e per il Piemonte , nella nuova squadra di Emanuele Orsini , presidente neoeletto di Confindustria . Lo hanno ufficializzato oggi i componenti del Consiglio generale, che ha affidato a Giorgio Marsiaj , presidente dell'Unione Industriali di Torino, la delega alla space economy, mentre a Lara Ponti - novarese ed erede della storica azienda agroalimentare -, nominata anche vicepresidente è stata assegnata la delega ai temi Esg, Environmental, social and governance. Due nomine che arrivano a valle di un processo che aveva fatto temere, per il territorio sabaudo, un passo indietro negli equilibri di viale dell'Astronomia. Non era un mistero, infatti, che Torino e il Piemonte vedessero di buon occhio la candidatura di Edoardo Garrone, ritiratosi poi a pochi giorni dal duello elettorale finale.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire alla nuova squadra di Presidenza con due componenti di altissimo profilo e competenza e su temi strategici per il nostro paese e per il nostro territorio - commenta Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte -. Lara e Giorgio contribuiranno alla governance di Confindustria dei prossimi quattro anni, un periodo che sarà decisivo per il futuro economico del Paese e della nostra industria. Permettetemi inoltre, a titolo personale, di aggiungere un ulteriore ringraziamento per la disponibilità che Lara e Giorgio hanno voluto dare a sostegno del nostro sistema, è una garanzia importante per il futuro”.



“Sono molto onorato per l’incarico sulla space economy che mi è stato affidato dal presidente Emanuele Orsini, collegato ad una delle più importanti vocazioni di Torino, presenti e future - commenta Giorgio Marsiaj -. Il team che è stato presentato oggi al Consiglio Generale è formato da imprenditori di grande valore ed esperienza e testimonia il fatto che Confindustria riparte con spirito unitario e forte coesione. Sono fiducioso che, tutti assieme, potremo fare un ottimo lavoro in Italia e in Europa per raggiungere gli ambiziosi obiettivi contenuti nel programma”.



“Buon lavoro ai piemontesi Lara Ponti e Giorgio Marsiaj, da oggi nella squadra di Confindustria nazionale, dove si occuperanno di transizione ambientale e sostenibilità e di Space Economy. Sapranno rappresentare al meglio il Piemonte e la capacità delle nostre imprese di innovare e programmare il futuro, mettendo in campo anche tanta competenza: qualità che il nostro territorio esprime da sempre”, dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.