A Nichelino prosegue la rivoluzione dei mercati e riapre piazza San Quirico

La riapertura doveva essere ad inizio anno, poi è slittata alla metà di marzo, ma adesso finalmente Nichelino può celebrare la riapertura di piazza San Quirico, dopo un importante intervento di riqualificazione che ha regalato nuova vita ad una fetta importante della città e del commercio.

Una riqualificazione da 300 mila euro

Prosegue, insomma, la rivoluzione dei mercati, come l'aveva definita in passato l'assessore Fiodor Verzola. Sono ritornati i banchi, al termine di un'opera che ha cambiato il volto dell'intera zona. Un intervento di ristrutturazione da 300 mila euro, a costo zero per il Comune grazie al bando dei Distretti Urbani del Commercio che Palazzo civico aveva vinto.

Gli interventi realizzati

Il manto stradale è stato rifatto, la rete fognaria modernizzata e sono stati installati bagni nuovi. Inoltre, abbiamo sostituito i pozzetti elettrici per gli stand con colonnine verticali elettriche in tutte le aree della piazza, compresa l'area produttori antistante, anch'essa riqualificata.

"Questo è un risultato che ci rende orgogliosi - ha spiegato l'assessore Verzola - e che pone in essere la grande attenzione di questa Amministrazione nei confronti delle tematiche legate al commercio ambulante, che da oggi potrà fruire di una piazza interamente rinnovata e moderna".

Prossimo step piazza del Mercato del Sabato

Ora l'attenzione si sposta sulla piazza del Mercato del Sabato, tra via I Maggio e via Ponchielli che necessita di interventi precisi per migliorare la fruizione dei banchi. "Vogliamo non solo migliorare l'aspetto estetico della zona mercatale, ma offre anche un ambiente più accogliente e funzionale per i commercianti", ha spiegato il sindaco di Nichelino Giampero Tolardo. La rivoluzione dei mercati, insomma, non si ferma.