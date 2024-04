Inalpi e Boman, incontro tra cuori Toro con l'associazione ex calciatori granata

Un incontro denso di significato tra realtà che, per il territorio e l’intero stivale, costituiscono punti di riferimento storici e imprenditoriali. L’Associazione Ex Calciatori Granata nasce infatti nel 1959 ed è la più antica associazione di ex calciatori italiana, seconda al mondo dopo quella degli ex del Barcellona. Le due aziende cuneesi (Inalpi e Boman) rappresentano, ognuno nel proprio ambito e comparto, quella tipologia di eccellenza piemontese che ha saputo portare nel mondo la capacità di essere industria di qualità, dalla quale nasce un Made in Italy apprezzato internazionalmente.