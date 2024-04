Insediato il nuovo board di Fondazione Link: Marco Cantamessa nominato presidente

Si è riunito ieri il nuovo consiglio di amministrazione di Fondazione Links, l’ente strumentale della Fondazione Compagnia di San Paolo e del Politecnico di Torino che da più di 20 anni, a livello nazionale ed internazionale, opera nella trasformazione digitale con attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico.

Il Consiglio nella sua prima riunione ha nominato presidente Marco Cantamessa, professore ordinario del Dipartimento di ingegneria gestionale e della produzione del Politecnico di Torino. Subentra al professore Marco Mezzalama, che ha presieduto l’ente di via Pier Carlo Boggio per due mandati. La composizione del nuovo consiglio è completata da: Viviana Bacigalupo, Beatrice Borgia, Carla Fabiana Chiasserini, Daniela Gregnanin (vicepresidente), Maria Cristina Odasso e Stefano Trucco.

“Sono felice e orgoglioso di entrare a far parte di Fondazione Links, che rappresenta una realtà solida e capace di operare con dinamismo nel campo della ricerca e dell’innovazione con i più prestigiosi enti di ricerca e soggetti privati. Ciò è frutto di un lavoro prezioso, di cui ringrazio Marco Mezzalama, che mi ha preceduto alla guida della Fondazione. In Links ho trovato livelli di eccellenza nelle competenze che toccano temi cruciali per lo sviluppo tecnologico ed economico, grazie alla qualità delle persone che lavorano qui, e sfruttando sempre più pienamente le sinergie con Politecnico di Torino e Fondazione Compagnia di San Paolo, la Fondazione Links potrà generare ancora più valore per il territorio e per il Paese” ha commentato Cantamessa.

“Ringrazio i soci, i passati consiglieri, il direttore generale, le ricercatrici e ricercatori tutti - ha sottolineato Marco Mezzalama - per questi magnifici sei anni che hanno consentito alla Fondazione di assumere una forte dinamica internazionale accompagnata da una crescita organizzativa, culturale e scientifica di grande rilievo pur in un contesto complesso come quello vissuto durante la pandemia”.

“La Fondazione Links è sempre più centrale nell'ecosistema dell'innovazione del Politecnico di Torino – evidenzia il magnifico rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati - le università hanno sempre più bisogno di avere una piena complementarità con i propri enti strumentali per gestire appieno tutta la filiera della ricerca che va dalla ricerca di base fino al trasferimento tecnologico all'industria e al trasferimento metodologico alle pubbliche amministrazioni. Fondazione Links rappresenta pienamente questa integrazione che cercheremo nel prossimo mandato presidenziale di rendere sempre più funzionale alle priorità tematiche del nostro ateneo”.

Anche la Fondazione Compagnia di San Paolo, l’altro socio fondatore di Fondazione Links, ha confermato il sostegno economico per il 2024, mettendo in cantiere tramite la fondazione importanti progetti nell’ambito dell’ecosistema innovativo, della cultura, del trasporto urbano green e dell’educazione delle giovani generazioni alle transizioni digitale ed ecologica. Il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo è fondamentale per la fondazione per poter sviluppare le proprie attività di ricerca e innovazione a favore dello sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio di riferimento.